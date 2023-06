La casa di comunità di Bozzolo apre le porte. Il 16 giugno dalle 16 la struttura di via XXV Aprile presenta i propri professionisti, i servizi e i progetti. Cittadini e associazioni potranno accedere liberamente e conoscere più da vicino questa realtà, inaugurata lo scorso luglio. Cura della persona, cura della famiglia è il titolo dell’iniziativa.

La casa di comunità di Bozzolo è espressione della legge di potenziamento della sanità di regione Lombardia. si trova all’interno del presidio multifunzionale, eroga diversi servizi: cure primarie, attraverso équipe multidisciplinari (grazie alla presenza di medici di medicina generale, pediatra di libera scelta e continuità assistenziale); ufficio scelte e revoche; punto unico di accesso, che riceve gli utenti, fornisce le indicazioni in funzione dei loro bisogni e li prende in carico; assistenza domiciliare Integrata per prestazioni al domicilio finalizzate alla cura e all’assistenza della persona di qualunque età, compromessa nell’autonomia; specialistica ambulatoriale (cardiologo, chirurgo generale, chirurgo maxillo-facciale, dermatologo, endocrinologo diabetologo, ginecologo, neurologo, oculista, odontoiatra, otorinolaringoiatra, reumatologo, urologo, medicina fisica e riabilitazione, valutazioni neuropsicologiche, demenze, servizio dietetico); infermieri di famiglia e di comunità, che svolgono attività di valutazione dei bisogni dei pazienti affetti da patologie croniche, attività di prevenzione e monitoraggio a domicilio o in telemedicina; centro unico di prenotazione; assistente sociale; servizio di radiologia per radiografie, ecografie e moc; punto prelievi e laboratorio analisi; consultorio familiare.

Fondamentale anche la collaborazione con il mondo del sociale. Obiettivo: garantire le cure primarie e la tutela della salute.

Durante l’open day sarà possibile incontrare i professionisti ed è previsto un momento per una visita ai luoghi di cura.

Di seguito il programma.

Ore 16 Accoglienza e introduzione

Ore 16.20 Presentazione dei servizi

Ore 16.50 Parliamo di Riabilitazione Specialistica

Ore 16.55 L’attività di cure subacute

Ore 17 Tavola rotonda – Cure dell’alimentazione nei primi mesi di vita: presa in carico e valutazione di situazioni a rischio

Ore 17 Visita alla casa di comunità con gli infermieri di famiglia e di comunità

