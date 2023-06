La giunta comunale che si è riunita venerdì 9 giugno ha approvato la delibera di indirizzo per la destinazione d’uso dei locali situati all’interno dell’edificio del Parco Arena di via Al Ponte, recentemente oggetto di ristrutturazione tramite lavori di ritinteggiatura esterna e interna, sostituzione di serramenti e infissi, ripristino della copertura in ferro, messa a norma degli impianti, installazione di nuovi impianti igienico-sanitari e di riscaldamento e climatizzazione, per un importo complessivo pari a 96.827,02 euro più Iva.

Tramite la delibera di indirizzo, che ha durata triennale, si vanno dunque a destinare i locali posti al primo piano dello stabile quali sedi per una o più società sportive, mentre i locali posti al piano terreno si presteranno per lo stoccaggio di attrezzature – è presente un magazzino adatto allo scopo – o come ambienti di servizio (cucine o servizi igienici) funzionali all’organizzazione di eventi da svolgersi nell’area esterna. L’idea dell’amministrazione comunale è quella di una completa condivisione di tali spazi tra le società sportive.

I soggetti concessionari, ovvero le società stesse, a fronte dell’utilizzo degli spazi dovranno farsi carico della manutenzione ordinaria, della pulizia e della custodia dei locali affidati, della stipula della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per l’utilizzo dei locali e degli spazi affidati e dell’apertura al pubblico del Parco Arena in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Viadana.

I lavori alla palazzina del Parco Arena fanno parte del finanziamento erogato da Regione Lombardia e finalizzato a interventi di rigenerazione urbana e consta di tre lotti: gli altri due riguardano l’area giochi situata presso il vicino Parco Baden Powell e il rifacimento dei vialetti e dell’illuminazione pubblica ed è l’unico al momento non ancora consegnato.

