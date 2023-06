Con la giornata di domenica 11 si conclude il ritiro del Casalamggiore Rugby RFC. La società tutta vuole ringraziare per la disponibilità dimostrata nel voler ospitare e sostenere sia il ritiro che la divulgazione del nostro sport in zone dove poco conosciuto tutti i partecipanti dell’iniziativa partendo da:

Massimo Lombardo, Riccardo Di Maio, Andrea Moretti tecnici della nazionale maggiore di rugby; la FIR Trentino e nella fattispecie il presidente Fabio Pavenelli; la FIR Lombardia in tutte le sue figure; il comune di Cavalese per il patrocinio e l’assessore allo sport per la disponibilità; il comune di Sabbioneta per il patrocinio; la società Sirena Rugby per l’ospitalità e l’amicizia dimostrata; la neonata società Barbana Rugby di Cavalese; il Romantic Hotel Excelsior per l’ospitalità; il Bar pasticceria Dolce Fiemme per il fantastico terzo tempo; tutti i nostri ragazzi della seniores, gli accompagnatori, la dirigenza e le famiglie per aver contribuito a questo splendido ritiro con impegno e costanza; per ultimi ma non per importanza Giovanbattista Venditti GM della Nazionale Italiana e tutti i giocatori sempre della stessa per la disponibilità data fin dal primo contatto avuto.

“Concludiamo così la stagione agonistica 2022/2023 con l’augurio di portare avanti questo progetto per diversi anni coinvolgendo sempre più società sportive e instaurando nuovi rapporti di collaborazione e amicizia” commentano dal club.

