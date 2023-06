Sono 13 i professionisti iscritti al corso triennale di formazione di medicina generale per il triennio 2022-2025, inaugurato oggi nella palazzina della formazione aziendale dell’ospedale di Mantova. All’evento erano presenti il direttore di Asst e del percorso formativo Mara Azzi con il referente medico ospedaliero Nicola Cicorella e la referente per i medici di medicina generale Doriana Bertazzo, oltre al presidente dell’Ordine dei medici Stefano Bernardelli.

Un momento che testimonia l’importanza di una formazione articolata sia sul piano teorico che pratico per i nuovi medici di medicina generale, in stretto collegamento con l’ospedale e con i colleghi che già operano in provincia di MAntova, in una logica di rete. Con buone speranze per il futuro delle cure sul territorio.

Il corso dura 36 mesi per 4.800 ore complessive, di cui 3.200 da spendere in attività di tirocinio nelle seguenti aree: medicina clinica, chirurgia generale, dipartimento d’urgenza, dipartimento materno-infantile, ostetricia e ginecologia, strutture di base della medicina territoriale, ambulatori di medicina generale. La programmazione didattica è predisposta da Polis Lombardia e gestita dai referenti dei medici di medicina generale e da quelli ospedalieri del polo formativo.

Con la nuova delibera regionale del 2022, il corso è erogato dai poli formativi che compongono la rete di offerta diretta da Polis Lombardia e che hanno sede nelle Asst della regione. A partire dalla prossima estate, anche i corsi già attivati da Ats della Val Padana negli anni scorsi passeranno per competenza ad Asst Mantova, a cui faranno capo in totale 60 nuovi professionisti della medicina generale.

