Grave lutto nel mondo dell’editoria e dei media. Si è spento mercoledì sera all’improvviso – sembra per una insufficienza respiratoria – l’amministratore di Radio Circuito 29, con sede a Viadana, Giorgio Armagni. Aveva 65 anni (ne avrebbe compiuti 66 a settembre) e si trovava in Campania, a Marina di Camerota, per una vacanza al mare con la compagna Alessandra.

RC29 era stata fondata nel 1978, una delle prime radio libere d’Italia, e Giorgio era entrato nel 1980, iniziando come giornalista, mantenendo questo ruolo saltuariamente anche dopo che era divenuto amministratore e curava dunque i conti della cooperativa. Armagni infatti aveva condotto il radiogiornale delle ore 13 di sabato 10 giugno, pochi giorni prima della sua vacanza dalla quale non è mai tornato. Dal 1985 era diventato amministratore e in una fase successiva pure direttore della testata giornalistica, dando un’impronta chiara alla radio.

Armagni, che lascia i due figli Davide e Marco, era impegnato oltre che in campo lavorativo (RC29 è una radio storica e un punto di riferimento nel comprensorio Oglio Po e anche nelle province limitrofe), anche nel sociale, dato che era vicepresidente dell’associazione “Amici di Alessandro Armagni”, intitolata al padre di Giorgio, per anni economo del comune di Viadana e che, in giovane età, con coraggio aveva detto no alla Repubblica di Salò dopo la fatidica data dell’8 settembre 1943.

Il funerale sarà celebrato sabato alle ore 15 nella chiesa di San Pietro a Viadana, dove la salma di Giorgio Armagni giungerà direttamente dalla Campania: non verrà dunque recitato il Santo Rosario. Il corpo sarà poi cremato, per esaudire una richiesta dello stesso Giorgio.

G.G.

© Riproduzione riservata