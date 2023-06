Si è tenuta il 24 giugno la riunione di debriefing organizzata dalla Provincia di Mantova nella sede di via Don Maraglio con i volontari di protezione civile che hanno operato durante la recente emergenza alluvionale verificatasi in Emilia Romagna nell’ambito della Colonna Mobile Provinciale di Mantova.

All’apertura della riunione, il presidente Carlo Bottani e il vicepresidente Massimiliano Gazzani hanno voluto ricordare l’ampia disponibilità del volontariato di protezione civile mantovano che già dalle prime fasi dell’emergenza si è messo a disposizione del sistema regionale di protezione civile con le attrezzature specialistiche richieste: kit idraulici, torri faro, motopompe di media portata, moduli antincendio boschivo (AIB) per il lavaggio di superfici, mezzi movimento terra e cingolati semoventi per la rimozione di fanghi e detriti; successivamente hanno consegnato ai n. 45 volontari di protezione civile delle Organizzazioni di Volontariato AV Oglio Po, AVPC Castellucchio, A.V. Medole, A.V. PADUS Protezione civile intercomunale, AVPC Terre dei Gonzaga e dei Gruppi di Protezione Civile di Goito, di Porto Mantovano, Colli Morenici e Polirone un attestato di riconoscenza per lo straordinario lavoro svolto.

Successivamente i volontari presenti sono stati chiamati ad analizzare elementi positivi e negativi emersi durante le attività svolte congiuntamente alla Colonna Mobile Regionale e alle altre Colonne Mobili Provinciali della Lombardia dall’8 al 10 maggio 2023 nel comune di Bagnacavallo e dal 20 maggio al 4 giugno 2023 nei comuni di Massalombarda e Sant’Agata sul Salterno in particolare per la rimozione di fanghi e detriti.

