Matrimonio bis, questa volta alla presenza di tantissimi amici, per il piadenese Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale. Dopo le nozze con Camilla, avvenute il 1° giugno in provincia di Bergamo circondati dai parenti, ecco la cerimonia in Puglia, in un resort cinque stelle (già scelto in passato da Madonna per festeggiare il compleanno nel 2019 o da Justin Timberlake per le nozze del 2012).

Un week end circondato dagli affetti per gli sposi che prima, giovedì, hanno dato via a un welcome cocktail in piscina, venerdì poi la cerimonia e white dinner, ovvero cena vestiti in bianco per tutti. Presenti, oltre alla famiglia di Bastoni naturalmente, anche alcuni amici di Alessandro e compagni di squadra tra cui Nicolò Barella e moglie e Samir Handanovič.

