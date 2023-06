Il Rugby Viadana 1970 trova altri due importanti rinnovi, vestiranno ancora i colori gialloneri il pilone Rodrigo Oubiña e la seconda linea Riccardo Schinchirimini.

Altri due importanti rinnovi per il Rugby Viadana 1970 in vista della stagione 2023-2024. Vestiranno ancora la casacca giallonera il pilone destro Rodrigo Oubiña e la secondo linea, ormai uno dei più longevi con questa maglia, Riccardo Schinchirimini.

Rodrigo Oubiña, classe 1992, è un esperto pilone destro argentino cresciuto nel club di San Luis. Rodrigo è arrivato a Viadana la scorsa estate ma è riuscito a scendere in campo solamente a metà stagione per problemi burocratici. Nonostante ciò si è subito distinto per la solidità in mischia e per la sua mobilità nel gioco aperto nonostante la stazza imponente con i suoi 182cm per 125 kg di peso.

“La scorsa stagione è stata un po’ complicata per me perché ho potuto giocarne solo la metà e anche per la squadra perché non meritava di finire in sesta posizione, il gruppo meritava qualcosa in più, ne sono sicuro. Ho un contratto di 2 anni quindi non vedo l’ora di iniziare la stagione e migliorare quanto fatto la scorsa stagione.” – commenta il rinnovo Rodrigo Oubiña.

Riccardo Schinchirimini nonostante la giovane età è ormai una seconda linea d’esperienza sia per quando riguarda la sua permanenza a Viadana sia per il campionato che disputerà anche quest’anno. Classe 2000, marchigiano ma ormai Viadanese d’adozione, arriva “nella bassa” a soli 16 anni per disputare il campionato U18, al termine delle giovanili il passaggio ai Caimani con cui disputa per una stagione il campionato di Serie B e poi il salto nel 2000 nella massima serie con German Fernandez. Il punto forte di Riccardo è sicuramente il rimessa laterale, abile saltatore e ottimo a rubare palloni importanti in touche. Questa per lui sarà la sesta stagione a Viadana e la terza in prima squadra.

“Sono molto motivato e pronto a mettermi al servizio di questo nuovo staff che reputo in grado di far migliorare la squadra giorno dopo giorno e a realizzare i miei obiettivi personali. – afferma Riccardo – L’obiettivo per questa stagione credo sia quello di mantenere un andamento crescente, puntando sul gruppo, la chiave sarà lavorare sinergicamente per vincere.”

A presentarci questi due rinnovi è il GM Ulises Gamboa: “Rodrigo Oubiña è arrivato la scorsa stagione a Viadana dopo un’esperienza in Spagna dove già aveva avuto modo di dimostrare le sue qualità: oltre alla solidità in mischia vanta una buona interpretazione nel gioco aperto. Dopo un primo momento di studio ha avuto un crescendo riuscendo a mostrare realmente il suo livello. Ci auguriamo che questo sia per lui l’anno della rivelazione, ha l’età giusta per farlo. Riccardo Schinchirimini invece è uno dei ragazzi che vorremmo che tutti prendessero come esempio: intelligente e preciso. Capace di dimostrare che con costanza e dedizione si può eccellere sia nello sport che nello studio.

Nato rugbysticamente nelle Marche, cresciuto nell’U18 giallonera, sviluppato enormemente nella prima squadra con un breve passaggio nei Caimani, Riccardo ha dimostrato in poco tempo di essere un giocatore di valore, siamo veramente felici che entrambi abbiano deciso di rimanere con noi.”

