Uno scontro violentissimo e per un 63enne di Viadana il ricovero in condizioni gravissime all’ospedale di Trento. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Calliano, in provincia di Trento, e il viadanese è rimasto coinvolto mentre era a bordo del proprio scooter.

Lungo la statale 12 del Brennero, sul tratto che va verso Rovereto, il 63enne a bordo dello scooterone Suzuki insieme alla moglie è stato centrato in pieno da una Mercedes. La moglie ha subito qualche piccola escoriazione, l’uomo invece ha avuto la peggio anche perché è stato sbalzato dal mezzo a due ruote. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso della Trentino Emergenza, oltre ad ambulanza e automedica.

Lo scooterone stava entrando sulla SP59, quando è avvenuto lo schianto. La Polstrada di Trento ha ricostruito la dinamica, mentre hanno prestato soccorso anche i Vigili del Fuoco volontari di Calliano.

