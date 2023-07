Altro annuncio per la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore che prende ormai sempre più forma. A chiudere il reparto schiacciatrici del gruppo guidato dall’Head Coach Marco Musso, coadiuvato da coach Lorenzo Pintus e dall’assistant Michele Moroni, arriva Emma Cagnin!

Classe 2002, Emma muove i suoi primi passi sul taraflex tra Castelfranco Veneto, Bruel Bassano e Pool Piave dove, oltre alle giovanili, disputa anche il campionato di B2 prima e di B1 poi per due stagioni. Il suo esordio nella massima serie avviene nella stagione 2019/2020 con la maglia dell’Imoco Conegliano. Nella stagione 2020/2021 gioca da protagonista la Serie Cadetta con la maglia di Sorelle Ramonda Montecchio per poi riguadagnarsi la Serie A1 con Bergamo che la vede poi impegnata con le orobiche per due stagioni consecutive.

“Ciao a tutti, soprattutto ai tifosi di Casalma! Sono Emma Cagnin e sarò una nuova schiacciatrice della Vbc per questa stagione. Fate buone vacanze e ci vediamo presto al palazzetto! Un bacio” queste le prime parole di Emma Cagnin in maglia rosa poco prima di partire per Chengdu (Cina) dove si svolgeranno le Universiadi 2023 che vedranno Emma impegnata con la Nazionale Italiana guidata da coach Beltrami, ex allenatore della Vbc al suo primo anno di Serie A1.

Vincitrice di un oro al Campionato Europeo U16, oro al Mondiale Under 20, Oro al Campionato Europero U20 e ai Giochi del Mediterraneo entrambi nel 2022 (questi ultimi capitanati dalla nostra Elena Perinelli), Emma vestirà la maglia numero 18.

