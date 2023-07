Primo caso umano di West Nile Virus con sintomi neuro-invasivi in provincia di Cremona: a renderlo noto è il bollettino periodico dell’Istituto Superiore di Sanità, che ogni settimana analizza i casi riscontrati in territorio italiano. Solo tre sono quelli segnalati in tutta italia con questo tipo di sintomi (6 invece quelli segnalati in tutto), di cui uno a Cremona, uno a Parma e uno a Novara. Ma mentre gli ultimi due sono stati riscontrati in donatori di sangue, quello cremonese è emerso proprio a causa di una strana febbre, in una persona tra i 65 e i 74 anni.

Il primo caso umano di infezione da WNV della stagione è stato segnalato dall’Emilia-Romagna nel mese di luglio nella provincia di Parma. Un decesso è stato notificato tra i casi confermati in Lombardia.

Inoltre in territorio cremonese già una settimana fa era stata segnalata una positività, poi confermata, di west nile anche in animali vettore, ossia le zanzare.

Salgono a 27 le Province con dimostrata circolazione di WNV appartenenti a 6 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna. La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del WNV Lineage 2 in Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Piemonte invece il WNV Lineage 1 è stato confermato in Sicilia e Veneto. Sono in corso di conferma positività in Provincia di Milano, Brescia, Torino e Padova.

lb

