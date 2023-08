La storia dei Beatles con Ricky Belloni, Andrea Cervetto e Alex Procacci. Tre grandi nomi del panorama italiano per spiegare, in musica, il fenomeno dei Fab Four di Liverpool. Si intitola “A hard day’s night” ed è il concerto che verrà offerto gratuitamente a Casalmaggiore stasera, mercoledì 2 agosto, alle 21.30 alla Polisportiva Amici del Po. Un concerto che ha già girato altre piazze italiane, grazie allo zampino di Franco Frassanito e Roberto Madesani.

Un percorso al quale prestano voci e strumenti tre musicisti che hanno segnato anche il rilancio delle canzoni dei New Trolls, mito in questo tutto italiano, e che stavolta guardano invece Oltremanica per parlare di quei quattro ragazzi che da Liverpool a fine anni ’60 conquistarono il mondo, rivoluzionando per sempre la musica pop.

