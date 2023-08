Nel primo pomeriggio di giovedì 3 agosto, Legavolley Femminile ha diramato il calendario della Serie A1 Stagione 2023/2024 che metterà in palio il 79° Campionato Italiano. Andiamo ad analizzare le giornate.

La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore guidata dall’head coach Marco Musso partirà, per la prima volta da quando le rosa calcano il taraflex della massima serie, contro il Volley Bergamo 1991 al PalaRadi l’8 ottobre per poi partire per Novara alla seconda giornata, come nella stagione 2021/2022. L’Itas Trentino, neo promossa infarcita di ex Vbc tra indoor e Sand Volley, verrà a far visita alla terza giornata alle Vbc tra le mura del PalaRadi mentre le rosa nella quarta affronteranno la Savino del Bene in terra toscana.

La quinta giornata sarà l’unica infrasettimanale del girone d’andata, il 1 novembre le ragazze di coach Musso affronteranno Cuneo a Cremona per poi ripartire pochi giorni dopo in direzione Firenze al Pala Wanny contro il Bisonte. Arrivano poi due partite casalinghe consecutive, che si trasformeranno in due trasferte nel ritorno di Febbraio, la prima contro Busto Arsizio e la seconda contro Roma, altra neo promossa con tanto “passato in rosa”, per poi incasellare due trasferte consecutive, la prima a Conegliano e la seconda contro il Vero Volley Milano (il ritorno con le milanesi sarà l’unico infrasettimanale, tolto il 26 dicembre, del girone di ritorno).

Casalmaggiore ritrova le mura amiche del PalaRadi per affrontare Pinerolo prima di viaggiare in direzione Vallefoglia e concludere il girone d’andata in casa contro la Reale Mutua Fenera Chieri il 23 dicembre. La gara del “Boxing Day“, cioè il 26 dicembre, sarà valida per la prima giornata di ritorno, quindi la Vbc sarà impegnata in casa del Volley Bergamo, la prima partita del 2024 invece si giocherà al PalaRadi contro Novara il 7 gennaio. Pausa per le Final Four di Coppa Italia nel week end del 17/18 Febbraio, la Regular Season si concluderà il 24 marzo in quel di Chieri.

