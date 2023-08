Viadana è sempre più crocevia di itinerari “lenti”, da percorrere a piedi o in bicicletta. Dopo la Greenway dell’Oglio e la VenTo, entrambe transitanti all’interno dei confini comunali, c’è un terzo percorso, questa volta di fede, a fare tappa a Viadana, o meglio a Cicognara: è il Cammino di Santa Giulia, che parte da Livorno e arriva a Brescia, passando per la Toscana, l’Emilia e la Lombardia.

L’itinerario storico, spirituale e naturalistico evoca la traslazione delle reliquie di Santa Giulia, avvenuta in epoca longobarda per volontà di Re Desiderio e di sua moglie Ansa nel 762 circa. Il percorso si snoda per un totale di 460 chilometri intervallati da 15 tappe, tra le quali Buti, Lucca, Rubiera, Campagnola Emilia e, in terra mantovana, Cicognara e Cividale Mantovano, quest’ultima frazione di Rivarolo Mantovano. In tutte queste località, infatti, sorgono luoghi dedicati a Santa Giulia: pievi, pilastri votivi, cappelle o chiese, come nel caso della parrocchiale di Cicognara, nella quale in passato fu parroco per un decennio don Primo Mazzolari e che ebbe come parrocchiana un Premio Nobel per la Letteratura: Grazia Deledda.

Per la frazione viadanese si tratta di una importante opportunità di far conoscere il territorio e i suoi tesori, a cominciare proprio dalla storica Chiesa Prepositurale dedicata a Santa Giulia, anch’essa legata a doppio filo a Desiderio e Ansa, e dunque alla Brescia longobarda. I pellegrini in cammino possono fermarsi e riposare presso l’ostello dell’oratorio, che si è reso disponibile allo scopo, oppure presso il vicino alloggio La Vela.

Un’altra curiosità lega il Cammino di Santa Giulia a Viadana. Esso infatti passa anche per il Comune cremonese di Corte dei Frati, dove è sepolto don Lidio Passeri, figura centrale nella Resistenza viadanese e membro del CLN rivierasco, ricordato ogni anno in occasione del 25 Aprile dall’Anpi e dall’amministrazione comunale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet www.ilcamminodisantagiulia.it.

