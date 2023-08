Con la bocciatura di un ordine del giorno presentato a prima firma da Marco Carra, consigliere PD e capogruppo in Commissione Agricoltura, la Destra in Consiglio regionale dice no al miglioramento del Sistema informatico Sisco utilizzato nel settore agricolo per effettuare i pagamenti.

Carra chiedeva alla Giunta regionale e l’assessore competente, Alessandro Beduschi, di impegnarsi a reperire risorse nell’ambito della discussione dell’assestamento di bilancio regionale per incrementare l’efficienza della piattaforma Sisco rispetto al caricamento dei documenti e dell’Organismo Pagatore Regionale rispetto all’erogazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027.

“Un sistema disastroso – commenta il consigliere Carra – con cui la regione ha dimostrato di non stare al passo con i pagamenti e ora priva le aziende agricole lombarde anche dell’anticipo della Pac così da rischiare di affossare il settore agricolo più importante del Paese. Con questo atteggiamento e la bocciatura dell’ordine del giorno che ho presentato, a mio avviso importante, la destra disattende alle richieste che provengono dal settore. La mia richiesta e del gruppo PD, è avallata, infatti, dalle istanze e dalle tante sollecitazioni provenienti dal mondo agricolo, dalle associazioni di categoria, che chiedono di migliorare il sistema informatico per i pagamenti per renderlo più efficiente. È questa una dimostrazione concreta che la destra non presta l’attenzione dovuta alle esigenze di un comparto che è traino dell’economia della nostra regione e che dice no a proposte che vanno a beneficio di tutti, senza strumentalizzazioni. Quelle strumentalizzazioni che invece la maggioranza ha utilizzato senza nemmeno entrare nel merito della questione”.

