Ha fatto tappa a Casalmaggiore Alessandro Bellière, alpino, paracadutista, specialista in imprese. Quest’anno, per festeggiare i suoi 90 anni, è partito il 27 luglio da Trieste con la prospettiva di arrivare il 24 ottobre ad Ancona per un totale di 2200 km spalmati in 90 tappe, come i suoi anni. “Son partito il 27 luglio da Trieste – racconta Bellière – sto facendo i 65 castelli del Nord Italia. Come prime tappe ho fatto il Veneto, poi sono arrivato sul lago di Garda”. |Il giro è ancora lungo, prevede numerose tappe. L’obiettivo però resta ben saldo in mente: quello di arrivare a festeggiare il 24 ottobre il compleanno ad Ancona. Sabato scorso nella tappa casalasca Bellière è stato accompagnato da Fabio Cristofolini e Ugo Lazzarini, tutti e due paracadutisti e ricevuto dal sindaco Filippo Bongiovanni.

