Giovedì 7 settembre all’Azienda Agricola Riserva Naturale Le Bine, Acquanegra sul Chiese 40 anni del sistema parchi Lombardia: parchi e connessioni. Territorio Scuola a cielo aperto – Conoscere il Parco, comunicando la scienza e la sostenibilità.

La giornata è il momento di partenza e di presentazione dell’intero progetto di educazione ambientale dell’anno scolastico 2023-2024 proposto dal Parco Oglio Sud in collaborazione, oltre che con Le Bine, con AREA Parchi, gli Ecomusei Valle Oglio Chiese e Terre d’Acqua tra Oglio e Po.

“Per il prossimo anno scolastico continueremo ad approfondire la conoscenza del territorio e della sua biodiversità, come sempre in modo trasversale, non tralasciando quindi aspetti storici, geografici, antropologici, emozionali ed espressivi, oltre che naturalistici e scientifici. Con le nostre proposte, aiuteremo i docenti a esplorare e imparare a leggere e conoscere il territorio di prossimità, vicino a scuola. Quando e dove possibile, quest’anno desidereremmo che i corsi possano offrire occasioni pratiche per cambiare atteggiamenti e modo di comportarsi nei confronti dell’ambiente in cui viviamo, anche con piccole azioni quotidiane”.

Gli esperti per il prossimo anno scolastico saranno: Massimo Donati, Davide Mometto, Davide Persico, Kleio e il Gruppo Naturalistico Mantovano – GNM. Molti di loro giovedì 7 saranno presenti in riserva.

Ad accogliervi alle Bine, il presidente del Parco, Alessandro Bignotti, con Lella Rossetti e Francesco Cecere.

Bruno Cignini aprirà la giornata con Fauna in città. Seguiranno le presentazioni dei corsi. Nel pomeriggio, laboratorio di intreccio con Kleio e uscita in riserva guidati da Bruno Cignini. Per approfondire, per leggere il programma della giornata e per iscrivervi : https://www.ogliosud.it/dettaglio.php?id=75630.

