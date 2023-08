“Secondo i dati di queste settimane, gli invasi alpini continuano a incrementare i volumi stoccati per un totale di circa 254 milioni di metri cubi d’acqua, secondo gli ultimi dati del 13 agosto. Ricordiamo che al 1 maggio erano 114. Questo significa che gli invasi hanno una quantità d’acqua sufficiente per essere rilasciata e permettere l’irrigazione dei campi, cosa che non sta avvenendo”, segnala Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd e segretario della Commissione Agricoltura, in merito all’emergenza idrica in Lombardia.

“È assurdo che i nostri agricoltori e i consorzi di bonifica debbano confidare nella pioggia prevista nei prossimi giorni, che comunque non basterà, quando potrebbero avere l’acqua che serve loro per l’irrigazione, tenendo anche conto che molti sono ancora alle prese con gli eventi siccitosi dei mesi scorsi e delle devastanti grandinate di luglio, i cui effetti stanno anticipando i raccolti”, aggiunge il dem.

“Ancora una volta la sorte delle irrigazioni dipende dal rilascio degli invasi alpini che, a detta di molti agricoltori, appunto non sta avvenendo. Per questo siamo a chiedere nuovamente alla Giunta regionale e in particolare all’assessore all’Agricoltura, di farsi carico delle necessità dei nostri agricoltori, sollecitando il collega Sertori, responsabile dell’utilizzo della risorsa idrica, a intervenire nei confronti dei concessionari degli invasi per il rilascio d’acqua necessario all’irrigazione”, conclude Piloni.

