Nell’incantevole scenario dell’Aranciaia di Colorno (PR), in Piazzale Vittorio Veneto 22, è in programma per giovedì 31 agosto alle ore 18:30 una serata gratuita, unica e coinvolgente, dedicata all’interconnessione tra arte e crescita personale.

“Le risonanze dell’arte fra capolavori e coaching”, questo è il titolo dell’evento, è reso possibile grazie al patrocinio dei Comuni di Colorno (PR) e Canneto sull’Oglio (MN), e si inserisce magnificamente nella mostra personale di dipinti del maestro Dario Rossi.

Un’occasione per scoprire il colorato mondo dell’artista, nato appunto a Canneto sull’Oglio, fatto di emozioni e riflessioni che risuonano prepotentemente nelle sue opere pittoriche.

Guidati da esperti e appassionati, si avrà l’opportunità di immergersi in un viaggio di auto-esplorazione, scoprendo nuove prospettive e approfondendo la propria consapevolezza.

Il senso dell’evento è lasciarsi ispirare dalle meraviglie esposte in mostra, mentre si entra in contatto con il proprio io interiore in un ambiente intriso di bellezza e stimoli creativi.

La serata prenderà il via con la presentazione delle opere condotta da Roberta Bonazza, curatrice d’arte e progetti culturali artistici e cinematografici.

Successivamente si segue un’attività di coaching con l’esperta mental trainer Isabella Bombagi, utilizzando i quadri come mezzo per l’auto-riflessione e il potenziamento personale. Uno dei momenti clou della serata sarà il confronto con esperti che tratteranno il tema della connessione tra arte e crescita dell’io.

Al termine brindisi e buffet, offerti dagli organizzatori, che creeranno l’atmosfera perfetta per continuare le conversazioni e condividere riflessioni con chi avrà vissuto questa insolita esperienza.

L’appuntamento, gratuito ma su prenotazione, è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire il potere trasformativo dell’arte e sperimentare un’esperienza personale inconsueta.

Per informazioni e prenotazioni: Telefono: 328 8179401 – E-mail: bombagi@isabellabombagi.com -Per informazioni: Parma Welcome, tel. 0521 218889 turismo@comune.parma.it

CHI È DARIO ROSSI – Classe 1958, nato a Canneto sull’Oglio, dove risiede, ha esposto nel 2001 e nel 2009 al Mam di Gazoldo degli Ippoliti, sempre nel mantovano, in due personali curate da Renzo Margonari, nel 2004 a Palazzo Te di Mantova e a Palazzo Calcagni di Reggio Emilia con la presentazione di Bruno Bandini. Dal 2005 ha esposto in diverse località italiane, con una personale a Palazzo Patrizi a Siena con presentazione di Marcello Flores D’Arcais. Le sue opere sono presenti in varie collezioni private in Italia e all’estero.

