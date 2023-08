Mercoledì 30 agosto alle ore 21.00, presso il Cortile Federico II a Cremona, si terrà il concerto dell’Orchestra giovanile di Cardiff County and Vale Glamorgan diretta da Eric W Phillips MBE.

L’orchestra è composta da 67 giovani musicisti provenienti dal sud del Galles. L’orchestra viaggia spesso ed è considerata un’orchestra giovanile di altissimo livello. Negli ultimi dodici anni è stata in tournée in Toscana, Umbria, Veneto, Germania, Austria e nella Repubblica Ceca. Suonare a Cremona è considerata un’esperienza molto importante e arricchente per la crescita dell’orchestra e dei giovani musicisti che la compongono.

L’iniziativa è inserita nell’ambito della tredicesima edizione del Cremona Summer Festival e del progetto “La Musica Celeste. Itinerari tra Arte e Musica”. Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, del Consorzio dei Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Touring Club, del Casalmaggiore International Music Festival e del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze. I concerti della rassegna sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.cremonamusicfestival.com e le pagine social Facebook e Instagram.

Oliver Bartlett, il trombonista, è membro della Youth Orchestra dal 2013. Durante questo periodo, è stato anche membro della National Youth Orchestra del Galles, della National Youth Brass Band del Galles e della National Youth Wind Orchestra del Galles. Bartlett si è laureato con lode al Royal Northern College of Music nel luglio del 2022, ed al momento segue un corso post-laurea presso la Guildhall School of Music and Drama, dove ha come insegnanti Mark Templeton, David Stewart, Simon Wills ed Emily White. Durante i suoi studi universitari, Bartlett ha avuto l’opportunità di collaborare con alcuni dei musicisti più importanti del mondo, tra cui l’esecuzione di un quartetto con il trombonista e compositore nominato ai Grammy – Marshall Gilkes.

Programma:

Direttore: Eric W Phillips MBE

Direttore Assistente: Chloe Miller

Gioachino Rossini (1792-1868)

Overture “Guglielmo Tell”

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)

Symphony No. 100 in G major “Military”

Adagio – Allegro

Allegretto

Menuet & Trio

Finale: Presto

Lars-Erik Larsson (1908 – 1986)

Concertino for Trombone & Strings

Oliver Bartlett, Trombone

Franz Schubert (1797 – 1828)

Symphony No. 7 (8) in B minor “Unfinished”

Allegro moderato

Andante con moto

