Nella seconda metà del Settecento la Comunità Israelitica di Sabbioneta stabilì il sito del proprio cimitero vicino alla frazione di Borgofreddo, da quel momento e per 150 anni è rimasto il luogo di sepoltura degli ebrei locali. All’inizio del XX secolo, a causa dello scioglimento della Comunità, il cimitero venne abbandonato ma, negli anni ’90, la Pro Loco lo ha restaurato e da più di trent’anni ne fa regolare manutenzione. Nelle ultime settimane sono state rimosse le macerie di inerti accumulate nel lungo periodo di abbandono, sono state sistemate alcune lapidi addossate al muro di recinzione, riposizionate e riparate steli ammalorate, affossate o inclinate. Si è inoltre provveduto a rinnovare le epigrafi e a valorizzare l’area dove in origine si trovava la stanza mortuaria con la sistemazione di quello che era il pozzo per l’acqua.

I lavori di manutenzione sono stati possibili grazie ai volontari della Pro Loco, all’assessore Angiolino Maja e a Giuseppe Minera di Pralboino che da decenni è attivissimo nello studio, nella manutenzione e nel restauro dei cimiteri ebraici della Lombardia Orientale. Presto il comune di Sabbioneta migliorerà lo stradello di collegamento con la strada comunale di Borgofreddo in modo da garantire l’accesso al cimitero anche nei periodi di cattiva stagione.

Conservare in buono stato il cimitero ebraico significa salvaguardare la memoria della Comunità che per 500 anni ha dato un notevole impulso culturale ed economico alla Città di Sabbioneta. Prova ne sono i personaggi che vi sono sepolti come Leone Forti (che donò l’Incoronata alla parrocchia), Emilio Foà e Angelo Finzi (che furono sindaci di Sabbioneta) e Felice Leon Foà (sulla vicenda della sua lapide è stato girato un film). Il prossimo 10 settembre alle ore 11, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, la Pro Loco organizzerà una visita guidata gratuita al cimitero a cura di Alberto Sarzi Madidini, cultore di storia locale da decenni attivo nello studio dei rapporti tra Sabbioneta e la sua comunità ebraica.

