È solo alla sua quarta edizione, ma la Stragussola è ormai un appuntamento fisso di fine estate nel Basso Casalasco, capace di attirare centinaia di passeggiatori amanti della natura, della salute e della buona compagnia.

La manifestazione, che è programmata per domenica 17 settembre, è stata presentata nella sala consigliare gussolese alla presenza del sindaco Stefano Belli Franzini, del consigliere comunale Anna Caterina Quarenghi, della presidente Aido Giovanna Favagrossa, di Ilenia Cominotti del gruppo Nordic Walking (le due realtà che organizzano l’evento patrocinato dal Comune), di Gianluca Mariotti che si occupato come sempre del percorso e della cartellonistica e di Renato Ottoni in rappresentanza della Protezione Civile Volturnia.

Quarenghi ha prima di tutto presentato i contenuti della 4ª edizione della Stragussola, “una camminata per la vita”, corsa o camminata non competitiva cui possono partecipare tutti (anche bambini in passeggino e animali a 4 zampe) grazie alle diverse opportunità offerte, vale a dire tre percorsi: di 3 km su solo asfalto, di 6,5 km e di 11,5 km su percorso misto. Le iscrizioni saranno aperte dalle 7.30, con partenza unica da piazza Comaschi alle ore 9. Quota di partecipazione 5 euro (gratis fino a 9 anni); sono previsti premi speciali al più giovane, al più anziano e ai 3 gruppi più numerosi (minimo 7 persone).

«Ci saranno anche ospiti ex gussolesi della Casa di Riposo Busi e della Santa Federici/Meraki – ha aggiunto Anna Caterina Quarenghi – e anche quest’anno attraverseremo luoghi suggestivi in golena come la riserva del Lancone e la cascina Cartiera oltre al giardino della chiesa di Borgolieto. Ci saranno tre punti ristoro, la presenza in piazza dell’ambulanza della Croce Rossa con operatori sui percorsi lunghi, e all’atto di iscrizione verranno dati un gadget e il braccialetto per il rinfresco finale e l’estrazione della lotteria. Ringrazio chi si occupa dell’organizzazione, la signora Balestreri che ci concede il passaggio in Cartiera, la Coop Lombardia, l’Ortofrutticola Genovesi Anversa, il Consorzio Casalasco del Pomodoro, la famiglia Lombardi Roberto, la Invernizzi spa e don Roberto Rota per averci dato la possibilità di usufruire degli spogliatoi dell’oratorio dove chi vorrà potrà fare una doccia».

Giovanna Balestreri ha sottolineato l’importanza di assumere stili di vita corretti, Ilenia Cominotti ha aggiunto che l’evento promuove l’attività di nordic walking che fa bene a tutti, Renato Ottoni sarà uno dei 7-8 volontari a presidio della viabilità nei punti strategici.

A chiudere, il sindaco Belli Franzini ha ribadito i diversi aspetti positivi dell’evento: far conoscere il territorio, socializzare, tenersi in forma e avere cura della propria salute: «Con queste iniziative la comunità torna ad essere comunità, come dimostrano le tante iniziative che quest’estate hanno coinvolto famiglie e giovani. Quando ci si mette in gioco organizzando per la comunità è già un successo, a prescindere dai numeri. Abbiamo un bel territorio, che necessità di risorse e infrastrutture naturali per vivere l’ambiente, che significa preservarlo».

V.R.

© Riproduzione riservata