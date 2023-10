Sabato si è svolta la giornata INR (Io Non Rischio), Croce Verde Zona Oglio-Po di Viadana, ha dato informazioni e formazione sulle buone pratiche di Protezione Civile in caso di calamità naturali ad oltre 60 cittadini, oltre a loro hanno partecipato 2 classi dell’istituto Don Bosco di Viadana, 2 classi del Liceo e una classe della Ragioneria per un totale di circa 100/110 tra studenti e docenti, si ringrazia per la partecipazione tutti gli istituti, studenti e il Professor Gianni Maramotti per la disponibilità.

Nel primo pomeriggio é passata una delegazione di Anpas Regione Lombardia a visionare l’evento e fare i complimenti a chi ha organizzato e partecipato a questa importante iniziativa.

Il merito per l’ottima riuscita della giornata va al grandissimo impegno e dedizione dei comunicatori di Piazza e Volontari del gruppo Protezione Civile Croce Verde di Viadana: Cosio Gabriele, Gozzi Claudio, Perboni Moreno, Pezzali Lorenzo, Romanini Diego, Gozzi Andrea, Bonvicini Wayner, Caleffi Michele e a tutti i ragazzi/e che hanno reso possibile l’ottima riuscita della giornata.

Si ringrazia per la partecipazione e presenza la Protezione Civile di Viadana e il Comune di Viadana per il patrocinio. La grande partecipazione e interesse visti ieri da parte di tutti sprona a fare sempre meglio, e così sarà nelle prossime edizioni.

