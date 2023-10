Volge verso la fase finale il percorso di formazione generale dei ragazzi del Servizio Civile Universale di A.N.PA.S. Lombardia, che terminerà con una lezione on line il 6 novembre prossimo.

Il percorso è iniziato venerdì 13 ottobre con la prima delle 3 previste lezioni in presenza, proseguendo poi, sempre con lezioni in presenza, il 23 e il 26 ottobre.

Anche quest’anno, come gli anni precedenti, Croce Verde di Viadana ha ospitato nella sua sede i docenti di A.N.PA.S. Lombardia e tutti i ragazzi e ragazze del Servizio Civile Universale aderenti ad A.N.PA.S. Lombardia, di tutta la Provincia di Mantova e una parte della Provincia di Cremona.

Ai ragazzi e ragazze del Servizio Civile delle Associazioni di Croce Bianca di Quistello, Porto Emergenza di Porto Mantovano, di Croce Verde di Mantova, di AVIS Ambulanze di Casalmaggiore e ai propri della Croce Verde di Viadana, oltre ad aver messo a loro disposizione la propria sede e l’aula capiente e strutturata per la formazione, la Croce Verde, per tutte e tre le sessioni formative in presenza, ha offerto loro il pranzo, accompagnando poi i ragazzi e il docente A.N.PA.S., nell’ultimo giorno di frequenza, in una nota pizzeria locale offrendo a tutti un giro di pizza per pranzo, in un’unica tavolata, incrementando anche in questo modo il rapporto di amicizia del gruppo ragazzi e ragazze che da colleghi si troveranno ad operare per le strade e nelle strutture sanitarie del mantovano e cremonese.

“Un ringraziamento particolare ai docenti di ANPAS Lombardia Sig. Alberto Gargano e Dott.sa Alessandra Bosaia. A tutti, i migliori auguri di un buon proseguimento”, ha fatto sapere Ienner Ardenghi, presidente di Croce Verde Viadana.

