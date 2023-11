Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stata votata con i voti della maggioranza e della capogruppo di Il Grande Fiume Cristina Torricelli l’adesione del Comune di Viadana alla società consortile a responsabilità limitata Gal Terre del Po 2.0 – strategia di sviluppo locale 2023-2027.

Come ha spiegato in aula il sindaco Nicola Cavatorta: “… si deve procedere con la costituzione del nuovo Gal denominato Gal Terre del Po 2.0 in quanto, come emerge dal verbale del CdA datato 24 ottobre 2023, si è decretato lo scioglimento dell’attuale, il quale ha raggiunto lo scopo per cui era stato costituito e non potendo cambiare l’oggetto sociale poiché chiamato alla gestione dei soli fondi per il periodo 2014-2020. Il passaggio in consiglio comunale è necessario affinché io possa, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, andare con l’assegno pari a 800 euro, valore della quota per il Comune di Viadana, davanti al notaio unitamente agli altri soci. Premesso che il Gal è lo strumento operativo attraverso cui si attua la Strategia di Sviluppo Locale approvata da Regione Lombardia che prevede il co-finanziamento con fondi comunitari e regionali di interventi per la valorizzazione ambientale del territorio, la promozione della fruizione turistica, la promozione del risparmio della risorsa idrica, di interventi per la promozione della filiera corta, di reti per le comunità intelligenti e per l’inclusione sociale che non troverebbero diversamente altra forma di sostegno finanziario, devo dire che per quanto riguarda Viadana è stato molto utile essere soci in quanto sul territorio è stato possibile avere importanti quote di co-finanziamento per portare avanti progetti che si sono poi concretizzati con opere”.

Come ha ricordato il primo cittadino, in questi anni i progetti finanziati tramite il Gal sul territorio sono stati una quindicina, alcuni a beneficio di privati, altri a beneficio delle amministrazioni pubbliche. Tra gli altri, si ricordano i contributi per l’acquisto di arredi e attrezzature informatiche per le classi dell’Istituto Comprensivo Vanoni – Villaggio del Ragazzo (oltre 28mila euro), per l’adeguamento e l’allestimento della nuova sede dell’Azienda Speciale Consortile servizi alla persona (oltre 70mila euro), per la riqualificazione energetica dell’impianto di calore presso la Casa Albergo per anziani La Meridiana (oltre 48mila euro), per l’acquisto di strumentazione informatica innovativa e arredi per attività didattiche legate al cibo all’Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana (oltre 37mila euro), all’Istituto Comprensivo Statale Viadana (oltre 11mila euro) e all’Istituto Comprensivo Parazzi (oltre 21mila euro), per la fornitura di attrezzature e adeguamento impiantistico per l’allestimento delle cucine presso le sedi scolastiche dell’infanzia Bedoli e Cicognara e la secondaria di San Matteo delle Chiaviche (oltre 54mila euro), al Consorzio di Bonifica Navarolo per la valorizzazione del canale Sorgive nel tratto di via Trieste e di via Ghetto a San Matteo delle Chiaviche con formazione di pista ciclabile (oltre 64mila euro), e sempre al Navarolo per il recupero e la creazione di spazi per il centro di documentazione dei territori dell’Ecomuseo Terre d’Acqua fra Oglio e Po (oltre 89mila euro) e per l’impianto fotovoltaico sull’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche (oltre 95mila euro).

“Dispiace che il consigliere di minoranza Daniele Mozzi, per conto di Viadana Democratica – afferma il sindaco Nicola Cavatorta – abbia votato contro l’istituzione del nuovo Gal. Dal resoconto dei finanziamenti ottenuti sul territorio di Viadana da parte del Gal ormai in fase di liquidazione emerge un bilancio assolutamente positivo dell’esperienza, e ci sono tutti i presupposti perché anche il 2.0 possa fare altrettanto”.

