Seconda giornata del campionato ed esordio casalingo per i Macron Warriors Sabbioneta che s abato 11 novembre ospitano la formazione degli Snakes Milano che sono alla loro prima partecipazione al campionato di Serie A di powerchair football. I ragazzi di Fabio Merlino vogliono subito riprendersi dalla sconfitta partita a Venezia, figlia di due episodi dopo un match sostanzialmente equilibrato, e fare un grande match davanti al proprio pubblico.

La squadra ospite è un’esordiente nel massimo campionato di powerchair football e quindi questa sfida rappresenta in assoluto il primo confronto tra le due formazioni. I Macron Warriors hanno preparato con molta attenzione questa partita, lavorando su quella fase offensiva che contro Venezia è in parte mancata. I rossoblù non intendono perdere ulteriore terreno e cominciare a recuperare nei confronti di Venezia e Torino, attualmente a punteggio pieno. Le motivazioni non mancano e tutto il gruppo è concentrato e ansioso di entrare in campo davanti ai propri tifosi.

In campo, contro gli Snakes (che hanno perso il match d’esordio contro Torino), scenderanno, agli ordini di Fabio Merlino, coadiuvato da Liccardo e Candi: Luca Mercuri, Mirko Ferrari, Sara Boccazzi, Tommaso Candi, Riccardo Ottonelli, Youssef Ali, Ion Jignea e Ilaria Di Ruzza. Dopo il match contro i ‘serpenti’ milanesi i Macron Warriors chiuderanno il 2023 con la trasferta in Piemonte, il prossimo 10 dicembre, contro i Magic Torino.

“Mi aspetto dai ragazzi una grande prova. Nel primo match a livello difensivo siamo stati impeccabili, davanti pur giocando bene, è mancato qualcosa. – ha dichiarato Fabio Merlino, coach dei Macron Warriors Sabbioneta – Non vediamo l’ora di esordire davanti ai nostri tifosi che ci fanno sentire sempre il loro calore e il loro sostegno. Siamo inoltre felici di accogliere qui a Sabbioneta gli Snakes Milano. Una nuova formazione che entra nel campionato di football rappresenta un momento di crescita importante per l’intero movimento”.

Powerchair Football – Serie A Girone C

Sabato 11 novembre 2023 – ore 14:30

Macron Warriors Sabbioneta-Snakes Milano

Palazzetto dello Sport – via Santuario 1 – Sabbioneta (MN)

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata