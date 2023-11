Le imprese di Isabella d’Este. È il titolo del nuovo percorso che ricorre al potere terapeutico dell’arte, organizzato da Asst Mantova e Palazzo Ducale con l’obiettivo di offrire a un gruppo di pazienti un momento di bellezza e di sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza di genere.

L’iniziativa rientra appunto nel progetto Violenza di Genere: formiamoci e fermiamola sostenuto da Regione Lombardia, che vede Asst Mantova come capofila ed è realizzato in collaborazione con Centro Aiuto Alla Vita, Telefono Rosa, Cooperativa Centro Donne, M.I.A., Comune. Prevede tre visite a Palazzo Ducale, condotte dalle guide del museo, a cui parteciperanno donne che hanno attraversato o stanno attraversando un momento di vulnerabilità – dalla violenza di genere, ai disagi legati alla famiglia e alla coppia -seguite dai consultori familiari di Asst e dai centri antiviolenza della provincia.

Il percorso, in calendario per le date del 14 dicembre, 18 gennaio e 14 marzo, si snoda attorno alla figura di Isabella d’Este, donna forte, ma al contempo fragile che può stimolare una riflessione da parte delle partecipanti. Durante la visita, le donne saranno inoltre coinvolte in un’esperienza di scrittura autobiografica stimolata da un’assistente sociale dei consultori familiari di Asst, che farà leva sulle emozioni suscitate dalle immagini e dai racconti.

Le iniziative pensate quest’anno per contrastare la violenza di genere hanno l’intento di potenziare gli interventi a favore delle vittime e dei minori coinvolti, migliorando l’integrazione tra strutture ospedaliere, servizi sociosanitari territoriali e centri antiviolenza. Si va dalla formazione degli operatori al supporto territoriale, dallo sviluppo del percorso di accoglienza in Pronto Soccorso a una campagna di comunicazione multicanale.

IL PROGETTO MUSEOTERAPIA – L’idea delle visite guidate a Palazzo Ducale è nata nel solco del progetto Museoterapia: appuntamento con l’artista, per il macroprogetto curato dall’area ufficio stampa e comunicazione di Asst Arte in ospedale, che dal 2009 ha portato a realizzare interventi artistici in diverse strutture dell’ospedale di Mantova e all’allestimento di uno spazio espositivo permanente nella hall (ottobre 2022).

A partire dallo scorso marzo ogni venerdì, alle 18.30, sono stati lanciati sui canali social di Asst dieci video, il tempo di un aperitivo, una manciata di minuti online per conoscere le opere d’arte di Palazzo Ducale. Il direttore del museo Stefano L’Occaso ha raccontato alcuni pezzi della collezione di proprietà di Asst Mantova, esposta in una sala dedicata del museo, e altri tesori legati alla storia della medicina. Un percorso alla scoperta di curiosità e segreti, negli angoli più suggestivi e meno conosciuti della reggia gonzaghesca.

Parallelamente, Asst sta collaborando con Fondazione Palazzo Te per condurre uno studio clinico su un gruppo di pazienti dializzati, che partecipano a laboratori espressivi dal titolo L’arTe che cura: Rubens e gli eroi. L’obiettivo è valutare l’impatto di questa esperienza sulla riduzione della fatica fisica e mentale derivante dalla malattia. I laboratori si concluderanno il 29 novembre.

