Il Burkina Faso è uno dei Paesi più poveri al mondo, Amurt Italia è presente con vari progetti in loco, a Bissiri, una zona rurale gestisce un progetto agricolo, una Scuola dall’asilo alla secondaria con circa 600 bambini interamente costruita dagli sforzi congiunti di Amurt Casalmaggiore e Viadana.

Nel 2010 è stata anche costruita una piccola clinica per fornire assistenza sanitaria ai circa 5.000 abitanti del villaggio e dintorni perché non esiste un presidio sanitario pubblico nel raggio di 12 km, che devono essere percorsi su piste polverose e sconnesse a piedi, in bici o per i più fortunati su una motocicletta. Inoltre, le strutture sanitarie pubbliche mancano di personale, medicinali e l’accoglienza spesso lascia a desiderare.

Il Centro di Salute è nato con un solo infermiere e una piccola stanza che ha finora salvato molti pazienti nonostante la sua estrema modestia. Poi la stanza diventò un dispensario con un consultorio, una stanza di deposito (per le medicine) e un’altra per l’osservazione. In seguito una seconda infermiera venne ad assistere la prima. Nel 2021 il Centro è cresciuto ulteriormente con la costruzione ed installazione di un reparto maternità e l’assistenza di due ostetriche.

Frequentemente AMURT soccorre e a volte salva la vita dei pazienti prendendo in carico le cure e/o svolgendo il ruolo di ambulanza. Il Centro opera in collaborazione con il Ministero della Salute ed i prezzi ei servizi erogati sono modellati su quelli dei Centri di Sanità Pubblica cioè estremamente modesti.

ATTUALE IMPATTO DEL PRESIDIO DI BISSIRI

· 2 infermiere, 2 ostetriche impiegate

· 650 pazienti ricevuti in media al mese

· 30 nascite in media al mese

· Controlli pre e post natale

· Centro di cura aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

· Trattamento regolare di casi gravi

Ora arrivano sempre più pazienti al Centro Sanitario, più di 20 pazienti al giorno in media con punte di 40 e più durante la stagione delle piogge (che dura 4 mesi). Il successo di questo Centro è dovuto alla fornitura di medicinali, alla disponibilità ed alla competenza degli operatori sanitari, alla qualità dell’accoglienza e perché siamo sempre pronti a compiere tutti gli sforzi necessari per salvare la vita di un malato.

Attualmente c’è necessità di liberare la stanza dove vengono venduti i farmaci per farne uno spazio per le cure (medicazioni, test per la malaria, ecc.). I 2 infermieri sono oberati di lavoro e dovremmo assumere una nuova persona che si occuperà del deposito e della vendita dei medicinali.

1) Il deposito farmaci deve essere trasferito in una stanza attigua, una farmacia o meglio un dispensario farmaceutico, costruendo una stanza ben ventilata dove i pazienti potranno ricevere le loro medicine.

2) Servirebbero per i pazienti un bagno e una doccia aggiuntivi a quello esistente ormai insufficiente.

3) C’è necessità di una recinzione (muro di cemento) per separare il Centro Sanitario dalle altre attività agricole e didattiche di AMURT, per la privacy, la tranquillità e la sicurezza dei pazienti e della farmacia.

Amurt Casalmaggiore ha avviato una raccolta fondi per realizzare la nuova Farmacia della quale c’è un assoluto bisogno che contiamo di costruire entro i primi mesi del nuovo anno dopodichè ci recheremo in terra africana per verificare la realizzazione del progetto.

