Verrà seppellito questa mattina alle 11 Luigi Busi, il 90enne di Bozzolo deceduto dopo una brevissima malattia. Sarà una cerimonia semplice e rapida come da lui lasciato scritto. La bara verrà prelevata direttamente dall’abitazione in via Lombardia e portata al cimitero dove un amico suonerà con la tromba il Silenzio, un brano che a Busi piaceva molto.

Difficile riassumere in poche righe la simpatia, l’amicizia e la disponibilità di questo uomo che aveva un sorriso e un saluto per tutti. Eppure era uno che si poteva permettere di darsi un tono avendo girato praticamente il mondo dal Brasile all’Argentina e negli Emirati Arabi.

Aveva cominciato a fare l’elettricista e poi l’idraulico e ancora l’impresario edile. Grazie a questa particolare esperienza era riuscito ad entrare nel settore immobiliare sia come mediatore sia come acquirente e venditore.

Questa sua particolare attitudine gli aveva consentito di girare intorno al globo tra mille vicissitudini ed avventure. Ed era un piacere per la schiera di amici ascoltare il racconto delle mille mille esperienze ricavate da tutti questi viaggi che in fondo erano infarciti da cospicui affari senza tralasciare qualche volta l’aspetto romantico e sentimentale.

Per lui terre quali Cuba, Santo Domingo e Emirati Arabi non avevano segreti venendo accolto nel mondo del business sempre con grande rispetto e considerazione. Conosciuta anche la spiccata generosità visitando orfanotrofi e case di assistenza per i doni alle persone bisognose.

Ultimamenten Luigi Busi lo si vedeva all’interno del Supermercato Migross nonostante si spostasse con qualche difficoltà utilizzando un girello per deambulare. Anche la piazza di Bozzolo con il bar Medau era un altro luogo dove lo si poteva incontrare.

Grande il cordoglio presso la comunità efficacemente espresso dal primo cittadino Giuseppe Torchio. Ai due figli di Busi le espressioni di vicinanza e partecipazione: ci saranno anche loro questa mattina, giovedì, alle 11 ad accompagnare il feretro al cimitero locale.

