Una bella lettera, accorata e piena di fiducia nel presente e nel futuro (alla luce di quello che è stato comunque il passato) della dirigente dello IAL Lombardia di Viadana Elisabetta Larini. Una lettera rivolta agli studenti affinche proseguano nel proprio impegno che non è solo apprendimento, ma è pure passione in quel che si fa. Lo IAL di Viadana (che prevede corsi di Ristorazione: Cucina, Meccanica, Grafica, Arredo: Legno e Design) è una bella realtà che non solo vive per lo scopo per la quale è stata creata (l’insegnamento) ma è parte integrante di tante dinamiche territoriali. Parte attiva.

Ed è così che la preside ha deciso di scrivere ai propri studenti un bellissimo augurio di Natale. Che è quello, principalmente, di proseguire sulla strada intrapresa, di farsi trovare pronti. A tagliare altri traguardi (collettivi e personali). Spesso si sente parlare dei ragazzi in maniera negativa, spesso vengono evidenziati solo fatti spiacevoli: ma i ragazzi non sono questo. La scuola ha dato loro fiducia, e la fiducia è stata – e sempre – ampiamente ripagata.

Li abbiamo visti all’opera anche noi – soprattutto chef e addetti alla ristorazione – e possiamo garantire che è realmente così. Se il mondo somiglia – e un poco somiglia – anche a loro, si può guardare con un sorriso in più al futuro.

“Cari studenti e studentesse – scrive Elisabetta Larini – sento di dover mettere nero su bianco il mio pensiero per voi. Troppo spesso ho assistito in silenzio a critiche e accuse rivolte al mondo giovanile. Quante volte ho sentito ripetere che i ragazzi e le ragazze non hanno motivazioni o, ancora peggio, voglia di fare. Ebbene voi siete la risposta concreta a tutte queste dita puntate. Se la gente, invece, vedesse il vostro impegno e la vostra costanza. La nostra scuola è spesso impegnata in attività, fuori dal consueto orario scolastico, in favore della comunità. Mai una volta abbiamo dovuto pregarvi di partecipare. Chef, meccanici, grafici, siete sempre stati pronti, anche di sabato e di domenica, a partecipare con entusiasmo e voglia di fare. Voi ragazzi avete bisogno di qualcuno che vi dia la giusta fiducia. Questa è la scommessa dello IAL: valorizzare il buono che spesso è ricoperto dalla polvere dei preconcetti. Grazie al prezioso lavoro dei vostri capaci insegnanti e alla vostra voglia di fare abbiamo raggiunto risultati ambiziosi. Siamo pronti a tagliare altri traguardi e so, che anche allora, voi vi farete trovare pronti. Grazie e buon Natale“.

Na.Co.

