Il completamento dell’ultimo tratto della Gronda Nord e la messa a norma del tratto arginale Cizzolo-Cavallara “… sono opere assolutamente necessarie e non più rimandabili per il territorio Viadanese, che servono in particolare per deviare dai centri abitati il traffico pesante diretto in importanti aree produttive del Comune… ”.

Lo dice Marco Carra, consigliere regionale del Pd, che, in raccordo con il circolo PD di Viadana, ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio regionale che sarà in discussione da domani, 19 dicembre, in Consiglio regionale della Lombardia, per chiedere lo stanziamento di 2,4 milioni di euro per completamento dell’ultimo tratto delle Gronda Nord (che si vanno ad aggiungere a quelli già disponibili nella misura di 7,1) e 5 milioni di euro per il tratto Cizzolo-Cavallara.

“Mi aspetto un atteggiamento positivo e propositivo da parte del centrodestra nei confronti di questo territorio – conclude Carra -, per dare una mano al tessuto socio economico in temini di miglioramento delle infrastrutture viarie”.

Stefano Bini, segretario del circolo Pd Viadana dice: “Da troppo tempo le amministrazioni di destra che governano il Comune, nonostante maggioranze a loro favorevoli in sede provinciale, regionale e nazionale cui bussare per cercare fondi, sono latitanti su queste due infrastrutture ed ogni giorno che passa i costi lievitano e la mancata realizzazione continua a portare danni collaterali, tra traffico e inquinamento nelle vie alternative utilizzate, soprattutto con il passaggio nei centri abitati di piccole dimensioni come Cavallara. Come PD di Viadana da sempre ci battiamo per la realizzazione di queste due infrastrutture e speriamo che gli stanziamenti di fondi nel bilancio regionale presentati dal nostro consigliere regionale Marco Carra possano essere accolti dalla maggioranza di destra che governa Regione Lombardia”.

