Il dottor Fausto Bettini cesserà l’attività di medico di medicina generale Titolare nei comuni di Bozzolo e Marcaria dal 31 Dicembre 2023. L’ultimo giorno lavorativo sarà il 29 dicembre 2023.

A partire dal 2 gennaio i pazienti saranno assistiti automaticamente da Antonino Serrao, medico incaricato provvisorio, che riceverà negli stessi ambulatori in via XXV Aprile 71, (c/o presidio ospedaliero) Bozzolo e Via Crispi 119 Marcaria (Mantova). È possibile contattare il professionista al 331-2887718.

I cittadini che intendono avvalersi dell’assistenza del medico indicato non dovranno effettuare alcuna scelta e gli orari di ricevimento sono consultabili nella sezione Medici di medicina generale e pediatri su www.asst-mantova.it, cliccando su Trova medico di medicina generale.

Rimane comunque possibile effettuare la scelta di un nuovo medico di medicina generale online attraverso il proprio fascicolo sanitario elettronico, collegandosi al sito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it. Per info è possibile contattare il numero verde 800318318. Questa modalità è da considerarsi preferenziale.

In alternativa, qualora si fosse impossibilitati a completare la procedura online, è possibile recarsi negli sportelli dell’ufficio Gestione Assistiti di ASST Mantova:

Bozzolo – via XXV Aprile, 71: aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Campitello – via Rossini, 10: aperto il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30;

Viadana – via Largo De Gasperi, 7: aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16

In aggiunta, è possibile presentarsi in qualsiasi farmacia del territorio di ATS della Val Padana.

Si ricorda che è necessario presentarsi agli sportelli:

Di persona, munito di tessera sanitaria e documento di identità

Tramite persona delegata munita di delega compilata a cura dell’interessato, tessera sanitaria e documento di identità del delegante e del delegato.

