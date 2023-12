Il bilancio, con un occhio di riguardo alla sanità, sarà votato in queste ore in Regione Lombardia, ma intanto emerge una notizia importante per l’ospedale Oglio Po. Con un emendamento bipartisan, infatti, è stata inserita una voce in più, da 700mila euro, stanziata per creare l’Hospice all’ospedale di Vicomoscano.

Un progetto di ASST Cremona che trova dunque la sponda della politica, per la soddisfazione dei tre consiglieri che rappresentano la nostra provincia a Milano, Marcello Ventura, Matteo Piloni e Riccardo Vitari.

G.G. (video Alessandro Osti)

