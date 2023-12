VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – REALE MUTUA FENERA CHIERI: 1-3 (17-25 / 20-25 / 25-23 / 16-25)

Vbc: Hancock 4, Smarzek 18, Lohuis 11, Manfredini 5, Lee 10, Perinelli (K) 8, De Bortoli (L), Avenia 1, Obossa 3, Cagnin, Colombo. Non entrate: Edwards, Faraone (L). All. Musso-Pintus

Chieri: Malinov 4, Grobelna 22, Zakchaiou 11, Weitzel 10, Skinner 18, Omoruyi 2, Spirito (L), Rolando, Morello, Anthouli 1, Kingdon 6, Gray 2. Non entrate: Papa, Kone (L) . All. Bregoli-Daglio

Durara set: 23′, 25′, 32′, 23′. Tot: 103′

Spettatori: 847

CREMONA – Non riesce alla Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore l’impresa di ribaltare il pronostico nell’ultima di andata della Regular Season 2023/2024 della Serie A1 Tigotà. Al PalaRadi è la formazione piemontese della Reale Mutua Fenera Chieri a portare a casa il risultato pieno cedendo solo un set alle padrone di casa. Ottima terza frazione per capitan Perinelli e compagne che però non riescono a dare la svolta giusta. Per le rosa Smarzek top scorer con 18 punti seguita da Lohuis con 11 e Lee con 10. Martedì 26 dicembre si tornerà già sul taraflex, questa volta di Treviglio, con Bergamo. Rinviata a data da destinarsi la gara casalinga contro Novara del 7 gennaio, le rosa torneranno nella propria tana domenica 21 gennaio contro la Savino del Bene Scandicci dopo aver fatto visita alla Itas Trentino Volley sabato 13 gennaio.

Primo set. E’ il primo tempo di Weitzel ad aprire la gara, la battuta poi della stessa centrale è troppo lunga, 1-1, Zakchaiou poi riporta avanti le sue 2-1, l’attacco di Lee poi finisce out, 3-1 Chieri. Chieri fa 5-1 e coach Musso chiama il primo time out di gara. Bello il mani out di Simone Lee che interrompe il trend positivo delle avversarie, 2-6. Arriva anche l’ace di Hancock che lascia la difesa immobile e fa 3-6. Smarzek piega le mani del muro e fa 4-7. Gran botta di capitan Perinelli sulla quale le piemontesi non possono nulla, 5-8. Mani out di Smarzek che non perdona, 6-9. Lohuis sale in fast e trova la schiena di Spirito, 7-10 e poi accorcia nuovamente, 8-10. Le ospiti si portano sul 13-8, altro time out per la Vbc Trasporti Pesanti. Obossa, appena entrata, finalizza il suo primo pallone, 9-14, Lohuis mette a referto un ace, 10-14. Lee sale in cielo e trova il pallone dell’11-15. Gran tocco di seconda di Avenia che spiazza la difesa e fa 12-15. Fast a tutto gas per Manfredini che taglia il campo e trova il 14-18. Obossa dalla seconda linea stacca e mette il pallone tra muro e rete, 15-19. Altra bomba in fast, questa volta di Lohuis, difesa immobile e 16-20. Weitzel trova l’ace del 24-17, l’errore di Lohuis chiude 25-17. Top scorer: Lohuis, 4, Weitzel 6.

Secondo set. Si lotta punto a punto sin dal primo pallone della seconda frazione, l’errore di Omoruyi pareggia 5-5. Lee slega il braccio e la sua diagonale è vincente, 6 pari. Chieri si porta sul 9-6, time out per Casalmaggiore. Si torna in campo e il primo tempo di Manfredini si trasforma in un bel mani out, 7-9. Chieri tiene in mano il ritmo del gioco, 14-10, time out Vbc. Si torna in campo e Lohuis in fast la mette tra muro e rete, 11-14. Lee picchia e carambola tra le mani del muro, 14-18. Gran botta di Smarzek che passa tra le mani del muro e fa 15-22. Ancora Smarzek sale e piazza la sua bomba, 16-23. Lohuis stacca ad un piede e fa 17-24. Arriva poi l’ace di Perinelli che annulla un’altra palla set, 18-24. Il capitano rosa si ripete, ace, 19-24 e time out per coach Bregoli. Si torna in campo e il murone di Lohuis blocca Grobelna, 20-24. Skinner chiude in diagonale 25-20. Top scorer: Perinelli, Lohuis e Smarzek 4, Skinner 9.

Terzo set. Weitzel in primo tempo apre i giochi come nella prima frazione, Perinelli con un mani out pareggia i conti, 1-1. Manfredini trova l’ace del 2-1, Grobelna pareggia. Smarzek piega le mani del muro e riporta avanti le sue, 3-2. La Vbc spinge e si porta sul 6-3, time out per le ospiti. Si torna in campo e Lohuis alza per Hancock che finalizza, 7-3. Hancock di furbizia beffa Omorouyi sotto rete e fa 9-4. La sfida torna punto a punto, l’errore di Perinelli fa 13-14, time out per Casalmaggiore. Smarzek piazza la sua parallela e trova il vertice lungo del campo, 15-13. Ancora Smarzek, stavolta dalla seconda linea, 16-14. Manfredini tocca d’astuzia e manda in confusione la difesa ospite, 17-14, Hancock allunga. Lee trova il pallone del 19-14, time out per coach Bregoli. Super pipe di Smarzek, 20-15. Hancock costringe la difesa ospite all’errore con la sua battuta e Lee ne approfitta, 21-15. Casalmaggiore resta avanti ma il mani out piemontese fa 19-23, time out per coach Musso. Perinelli in rincorsa picchia a tutta forza e trova la palla del set, 24-20, ma la battuta out di Manfredini annulla. Smarzek piega le mani del muro e fa 25-23. Top scorer: Smarzek 7, Grobelna 7

Quarto set. Un errore di Smarzek apre la quarta frazione, un altro errore, stavolta di Hancock, regala il 2-0 alle ospiti, la battuta out di Kingdon da il primo punto alla Vbc 1-2. Fast millimetrica di Lohuis che fa 3-4. Pipe a tutto braccio per Smarzek, 4-5. Manfredini attacca un pallone un po’ sporco ma finalizza, 6-7. Ottima pipe di Lee che trova il 7-8. Muro piemontese e 10-7, time out per coach Musso. Si torna in campo e la botta di Smarzek costringe Gray a mandare il pallone in tribuna, 8-10, l’errore ospite poi porta la Vbc a meno uno, 9-10. Parallela a tutto braccio per Perinelli, 9-12. Grobelna fa 14-9, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e Grobelna manda a rete la sua battuta, 10-14. Lee commette un errore ma si fa subito perdonare, diagonale e 11-16. Attacco morbido ma piazzato di Smarzek che con un mani out fa 14-19. Palla out di Cagnin, Chieri trova la palla del match, 24-16. Le piemontesi chiudono 25-16.

MVP: Ofelia Malinov.

Valentina Colombo, Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: “Quello che è mancato e che sta mancando da diverse partite è la giusta aggressività nei momenti importanti che ci possono dare la possibilità di chiudere il set. Loro sono una grandissima squadra e sono state molto brave ad affrontare le loro piccole problematiche e a fare una grande partita. Nel terzo set siamo entrate molto aggressive, abbiamo fatto vedere che volevamo portare a casa il set, peccato per gli altri tre perchè forse un altro potevamo chiuderlo a nostro favore. Questo è il problema che sta caratterizzando queste partite, dobbiamo trovare noi lo stimolo giusto per fare lo switch che ci serve”.

Ofelia Malinov, Reale Mutua Fenera Chieri: “Sono contenta perché oggi abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra. Una nostra pecca è che iniziamo bene, poi ci sono un po’ di alti e bassi. Dobbiamo cercare di non dare modo alle avversarie di rientrare perché le partite si possono riaprire in un attimo. Però sono contenta per come abbiamo reagito al terzo set e siamo ripartite nel quarto”.

