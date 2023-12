Si chiude un anno intenso per il comune di Viadana. Un anno – il 2023 – che ha visto la chiusura di alcune opere importanti e l’annuncio di altre che sono partite o partiranno. A fine dicembre è tempo di bilanci. Questo quello del sindaco Nicola Cavatorta.

Giunti a dicembre si è soliti tracciare il resoconto del lavoro svolto durante l’anno. Anche nel 2023 l’attività amministrativa presso l’Ente comunale è stata ricca e caratterizzata da azioni rivolte al territorio comunale e sovra comunale. Il Comune di Viadana si attesta a tutti gli effetti quale Istituzione capace di essere attrattiva per un’intera area, ne è dimostrazione il fatto che in numerosi servizi si identifica quale Ente capofila. Il lavoro svolto dagli uffici è organizzato in modo da far fronte alla complessa macchina amministrativa e sempre con un occhio rivolto alla situazione sovra locale.

L’obbiettivo principale, su cui si è basata l’attività anche in questo 2023, è quello di far funzionare ciò che già è presente a Viadana, sviluppando al meglio i servizi attraverso un continuo miglioramento dell’organizzazione, unitamente ad opere pubbliche destinate a valorizzare il grande patrimonio a disposizione della collettività. L’attenzione alla gestione del personale interno ed esterno impegnato nel funzionamento del Comune è all’ordine del giorno. La riorganizzazione avvenuta da inizio mandato, già nei primi mesi del 2021, ha portato i suoi frutti; essi si concretizzano soprattutto nei rapporti con il pubblico e nel cercare di dare una risposta alle decine di richieste che quotidianamente giungono dai cittadini e dai professionisti che si rivolgono agli uffici per avere chiarimenti e supporto anche su materie che non competono direttamente all’Ente comunale; vedi questione passaporti ove nel mese di febbraio è stato attivato il servizio per cui il Comune di Viadana si è reso disponibile ad aiutare i propri concittadini nella prenotazione degli appuntamenti presso la Questura; questo servizio è gestito dal settore demografici, stato civile il quale ha in capo anche la partita informatica e nell’ultimo biennio ha ottenuto, grazie alla partecipazione a bandi, circa 300.000 Euro di finanziamento per gli adeguamenti e gli aggiornamenti informatici.

Alcune tematiche molto importanti in questo 2023 sono state affrontate dai vari settori, su indirizzo dell’Amministrazione comunale, la quale ha partecipato a decine di riunioni con i responsabili e ha deliberato, in circa una cinquantina di Giunte, oltre 200 delibere. Tra le questioni più importanti vanno ricordate: il rinnovo del contratto con il gestore del servizio rifiuti Sesa Spa per il prossimo triennio, aumentando le tariffe di soli pochi punti percentuale a carico degli utenti, contestualmente ad un incremento dei servizi offerti. Un’altra partita importante è stata quella relativa alla società GiSi, giungendo finalmente alle ultime fasi della liquidazione iniziata nel 2021; questo ci ha permesso nei primi giorni di dicembre, di introitare gli ultimi 400.000 Euro dei totali circa 2.700.000 Euro incassati dal 2021 ed impiegati per interventi straordinari. Va inoltre ricordato che nel triennio 2021-2023 ammontano a circa 4.800.000 Euro i finanziamenti ottenuti da questo Ente grazie alla partecipazione a bandi, col supporto dell’ufficio bandi sovra comunale ed in condivisione al lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico che colgo l’occasione di ringraziare. Sono 7,5 milioni di Euro per il nostro Comune tra introiti GiSi e derivanti da bandi, in parte già utilizzati ed in parte da utilizzare per lavori pubblici di ampio respiro, rivolti perlopiù alla rigenerazione urbana, al riutilizzo di spazi a disposizione della cittadinanza, alla manutenzione straordinaria del nostro patrimonio, agli adeguamenti strutturali e in ultimo, ma non per importanza, per la grande partita in cui siamo impegnati, ovvero l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Sono circa 8 i milioni di Euro che nel 2024 vedranno impegnato il settore comunale dei lavori pubblici, a finanziamento dei circa 12 cantieri avviati o in procinto di esserlo. La recente adesione al bando Recap, volta ad ottenere finanziamenti per interventi energetici presso la scuola Bedoli, solo per fare un esempio. Tra gli interventi svolti va ricordato anche l’ammodernamento dell’illuminazione con i più recenti e a basso consumo corpi a led, che hanno interessato l’asilo nido comunale Crescere, il palazzo Ex Monte situato di fronte al Municipio, il palazzo dell’ex Pretura (attuale sede della Polizia Locale), ai magazzini comunali, al Palazzo Municipale, a tutto il complesso del MuVi e presso la Caserma dei Carabinieri.

I prossimi passaggi ci vedranno impegnati nella costituzione delle comunità energetiche, di cui sono già iniziati gli incontri anche con i responsabili degli uffici comunali, volti alla presentazione degli atti in Consiglio comunale per dare inizio all’iter procedurale. Per quanto riguarda l’aspetto relativo all’energia, sono in corso contatti con vari tecnici ai quali sono stati chiesti studi di fattibilità per giungere alla realizzazione di impianti al fine di ottimizzare i consumi degli edifici comunali e degli impianti sportivi, come nel caso delle piscine, passaggio fondamentale per poter indire la nuova gara di concessione che garantisca una gestione sostenibile e tariffe d’ingresso calmierate per i fruitori.

Sempre nella stessa area, grazie alla disponibilità della società sportiva Viadana Tennis Academy, la quale ha investito risorse proprie per la sistemazione degli spazi di proprietà comunale a disposizione, è stato possibile incrementare l’offerta sportiva con la realizzazione dei campi da Padel e in convenzione con un minimo investimento da parte dell’Ente comunale, l’adeguamento degli spazi già esistenti. In settembre è stato presentato il progetto e la candidatura al bando “sport e periferie”, in condivisione con la società Rugby Viadana, la quale ha garantito la quota di cofinanziamento, per cercare di intercettare importanti risorse per l’adeguamento strutturale, l’efficientamento energetico e la realizzazione di un campo sintetico per l’attività agonistica; siamo in attesa degli esiti.

In estate sono entrate in funzione le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, anch’esse installate a costo zero per l’Ente in quanto realizzate grazie ai fondi ottenuti da un bando di Regione Lombardia.

I lavori presso il Parco Arena stanno proseguendo. E’ entrato in funzione il parco giochi per i bambini e sono stati ultimati, già dalla fine dell’estate, i lavori di sistemazione dello stabile che ospiterà le tre società sportive che hanno partecipato all’avviso pubblico per la concessione degli spazi. Nei primi mesi del 2024 si vedrà l’inizio dei lavori per cercare di raggiungere l’obbiettivo di poter adeguare l’Arena per gli eventi all’aperto, sono iniziati gli incontri, da parte dell’ufficio tecnico, con i VVF, per arrivare quanto prima ad un progetto per ottenere i permessi relativi alla sicurezza dell’area. Le risorse per tali adeguamenti sono iscritte a bilancio ed è stato approvato il progetto in Giunta. Un altro importante intervento straordinario è quello in programma relativo alla sistemazione e rinaturazione dei giardini delle Rimembranze, mentre proseguono i lavori di ristrutturazione e sistemazione interni, al tetto e alla torre del campanile del palazzo Municipale.

Sono terminati intorno alla metà del mese di luglio i lavori di installazione delle telecamere di videosorveglianza in sei parchi del Comune, nella fattispecie Giardini delle Rimembranze, Parco di via Villa del Veneziano, Parco di via Solazzi, Parco di via Galvani, Parco Baden Powell e Parco Rotonda Giardini. Gli occhi elettronici sono attivi. Nel 2022 la Giunta comunale aveva approvato l’accettazione del contributo da parte di Regione Lombardia pari all’80% dell’importo complessivo per l’installazione degli impianti. Il progetto ha previsto l’acquisto di un totale di 21 telecamere per un costo complessivo di quasi 60.000 Euro. In ogni parco è stato installato un numero di telecamere idoneo a controllare l’area interessata, pertanto ogni punto di rilevazione è composto da almeno una telecamera ambientale ad alta risoluzione con capacità di visione diurna e notturna, in grado di produrre registrazioni ad alta definizione trasmesse al comando di Polizia Locale che ringrazio per il lavoro in ambito di sicurezza e prevenzione svolto durante l’anno. In ambito di sicurezza e presidio del territorio, va ricordato che è notizia di questi giorni, l’arrivo di tre carabinieri in più nell’organico della caserma di Viadana.

L’ufficio tecnico negli ultimi mesi del 2023 è stato ed è tutt’ora impegnato nel grande lavoro relativo alla redazione del nuovo PGT, adottato in luglio, verrà approvato nei primi mesi del 2024, andando a dare una nuova spinta al nostro territorio per quanto riguarda una materia ormai ferma dal 2010, in un’ottica del tutto nuova, attenta alla salvaguardia ambientale e in controtendenza con quanto programmato negli ultimi decenni. Col nuovo PGT, sarà possibile sanare situazioni mai affrontate da decenni, quali ad esempio l’annosa questione dell’impianto sportivo del motocross.

Gli ottimi rapporti con l’Ente provinciale, col quale è in corso un costante dialogo su svariati argomenti: in marzo è stata inaugurata la nuova palestra del Don Bosco, la quale da settembre è nelle disponibilità anche della polisportiva per gli allenamenti pomeridiani, ammontano ad 1 milione di Euro le asfaltature effettuate, nei mesi scorsi, sulle strade di competenza provinciale, è stato inaugurato a fine giugno il nuovo ponte sul canale Ceriana, oggetto di grandi disagi per la frazione di San Matteo e nei primi mesi del 2024, grazie ai fondi PNRR ottenuti dalla Provincia, la succursale che ospita anche l’auditorium di piazzetta Orefice sarà oggetto di un’importante riqualificazione.

A luglio ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha legittimato la Centrale Unica di Committenza quale Stazione Appaltante qualificata, consentendo così il mantenimento della possibilità da parte di quest’ultima di effettuare tutte le operazioni di appalto e concessione per gli Enti aderenti, ovvero 7 Comuni, di cui Viadana è capofila e l’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”. Le modifiche legislative derivanti dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e dalla sua parziale efficacia a partire dal 1° luglio 2023 hanno reso necessaria la modifica alla convenzione tra gli Enti associati per rendere quest’ultima adeguata al nuovo sistema normativo e organizzativo e dare alla CUC la possibilità di poter fare gare anche per Enti non associati (ad esempio altri Comuni). Rispetto alla convenzione del 2016 e del 2019 l’esigenza che si è riscontrata è stata quella di renderla più flessibile, ovvero rendere più snella la struttura operativa mediante la delega di funzioni al Comune di Viadana, in luogo all’ufficio comune.

Sono state riviste le modalità di calcolo dei rapporti economici tra gli enti convenzionati. La precedente convenzione era nata e pensata quale forma associativa circoscritta a pochi enti, ma incompatibile con l’attuale struttura. Rivista anche la determinazione della quota variabile, legata alle singole gare espletate, e determinata in base alla difficoltà della procedura. Questo sistema consente di poter fare gare anche per Enti non associati, sia su richiesta degli stessi che su imposizione da parte di ANAC, di poter ottenere i requisiti di qualificazione per il successivo biennio, oltre ad aumentare gli introiti per le casse comunali. Ringrazio il lavoro svolto dall’ufficio competente.

In ottobre è stata inaugurata la nuova sede dell’Azienda speciale consortile, in piazzale delle Rose, grazie alla riqualificazione diretta e gestita dagli uffici comunali e ad un importante finanziamento ottenuto a seguito della partecipazione ad un bando Gal e al cofinanziamento messo a disposizione dal Comune di Viadana; a beneficiarne anche gli altri nove comuni dell’Oglio Po mantovano, in un’ottica di collaborazione anche con le Istituzioni che operano nell’ambito del sociale.

In dicembre è stato inaugurato il nuovo servizio dell’Informagiovani, ubicato negli spazi del MuVi. Esso è stato possibile grazie all’ottenimento dei fondi messi a disposizione del bando “La Lombardia è dei giovani 2023”. I partner del progetto sono: Azienda Speciale Consortile Oglio Po, AreaJob, Ial Viadana, Cooperativa Sociale L’Incontro e Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. L’informagiovani vuole porsi nel territorio come punto di riferimento per: scuola, formazione ed educazione permanente, quale supporto per orientarsi sulla scelta formativa dopo la scuola media, dopo il diploma o dopo l’università, ma anche sui percorsi formativi e di aggiornamento per disoccupati/occupati e lavoratori; lavoro e professioni, quale supporto orientativo all’analisi delle proprie competenze (bilancio delle competenze), aspirazioni, potenzialità e alla ricerca di occupazione, ponendosi inoltre quale vetrina delle offerte di lavoro presenti

nel territorio; tempo libero, eventi culturali e vita sociale, vacanze e turismo, lavoro e studio all’estero. Il tutto è stato reso possibile dall’impegno dell’assessorato e dall’ufficio cultura del Comune di Viadana.

In ambito culturale, in ottobre, sono iniziate e proseguiranno fino ai primi mesi del 2024, le celebrazioni del bicentenario della nascita di mons. Antonio Parazzi. Questi eventi hanno visto la collaborazione delle associazioni del territorio: quali la Società Storica Viadanese, la Banda, il Coro Civico, il Museo di Viadana e l’Istituto Sanfelice. In questa occasione è stata attivata l’iniziativa di alternanza scuola lavoro, in collaborazione con il Comune di Viadana (in particolare con il Museo Civico di Viadana e la Società storica Viadanese) che ha visto la formazione per gli studenti dell’Istituto Sanfelice, i quali hanno aderito all’iniziativa, sulle caratteristiche principali del Museo Civico e delle opere presenti nella Chiesa del Castello, con le indicazioni della correlazione con il personaggio del Parazzi. Nei fine settimana di novembre le ragazze e i ragazzi hanno illustrato ai visitatori gli importanti beni culturali presenti al MuVi e nella Chiesa del Castello. Grazie al successo nel 2022 e nel 2023 del soggiorno al mare per gli over 65 c’è tutta la volontà di riproporlo nel 2024, così com’è già in programma per gennaio, il laboratorio gratuito di teatro per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni nei locali del MuVi, sulla scorta della buona riuscita di quello svolto nel 2023.

Sono costanti e frequenti gli incontri e il dialogo con i dirigenti scolastici per cercare di coordinare al meglio la gestione e l’organizzazione relativa all’edilizia scolastica e alle iniziative di carattere formativo. Dall’ufficio scuola a quello tecnico comunali, i confronti sono quotidiani. Sono circa 1 milione di Euro i costi per gli interventi effettuati nelle scuole negli ultimi tre anni; dalla messa in sicurezza, ai lavori di natura ordinaria e straordinaria, in un territorio, va ricordato che ha dislocato numerosi plessi molto distanti tra loro. Da qui un piano diritto allo studio di oltre 2 milioni di Euro, un trasporto scolastico che ammonta a oltre 450.000 Euro, un servizio mensa di oltre 550.000 Euro e un asilo nido per quasi 450.000 Euro i cui costi sono a carico, per la maggior parte, dell’Ente. In queste settimane sono in corso interventi presso le sedi di San Matteo: tinteggiatura delle classi e scuole medie Parazzi: lavori di sistemazione delle tubature per il riscaldamento della palestra, e da affidare entro la fine dell’anno come per gli interventi ai tetti della succursale della primaria di Cicognara e delle scuole

di Cogozzo e Cicognara.

Per quanto riguarda il cinema teatro Lux di San Matteo, sono stati mossi i primi passi in vista di una futura riapertura. Nonostante, infatti, il progetto di una riqualificazione dell’edificio non abbia ottenuto il finanziamento nell’ambito del bando promosso da Cariverona, l’Amministrazione comunale ha deciso di proseguire l’iter attraverso il quale si potrà garantire la riapertura dello stabile, da sempre adibito a teatro e sala proiezioni. Già nei mesi passati sono stati stanziati a bilancio 100 mila euro e l’intenzione è di andare comunque avanti con i lavori in modo da intervenire sulle problematiche che attualmente sono presenti. In particolare, nelle scorse settimane si è tenuto il sopralluogo da parte dei tecnici per controllare lo stato dell’impianto termoidraulico e programmare gli interventi da compiere nel 2024. L’incarico al tecnico progettista è già stato dato.

In estate, il tribunale di Mantova ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla ditta Cinema Teatro Vittoria Srl relativamente all’accertamento tecnico preventivo. La società, in data 25 gennaio 2023, aveva chiesto l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, allo scopo di determinare l’ammontare delle opere realizzate più gli oneri al netto degli ammortamenti. Un ricorso che per il giudice è stato ritenuto inammissibile. Lo scorso 16 ottobre è avvenuta la presa di possesso da parte del Comune di Viadana dell’immobile e nella stessa giornata è stato fatto, alla presenza dei tecnici dell’Ufficio comunale e dell’ex concessionario dello stabile, un sopralluogo congiunto al fine di verificare lo stato dell’edificio. Sono stati fatti i sopralluoghi dei tecnici di Siram e della ditta che si occupa del sistema antincendio per capire lo stato dell’arte e valutare eventuali interventi che comunque saranno realizzati nel 2024. Si tratta di un passo importante per giungere a una futura riapertura. Da tempo stiamo seguendo l’iter grazie anche al lavoro del legale avvocato prof. Paolo Colombo di Mantova e del personale comunale, e raggiunto questo obiettivo, adesso si tratta di aprire una nuova fase, ovvero quella in cui si potrà agire direttamente sul recupero.

Da inizio mandato è stato possibile, grazie alla ricostituzione dei Distretti del commercio, sostenere le attività commerciali. Abbiamo ottenuto il finanziamento per tutti i comuni dell’Oglio Po mantovano, di 600.000 Euro, classificandoci tra i primi posti nelle province di Mantova e Cremona. Nel 2023 è stato possibile uscire con il bando a sostegno delle attività commerciali. Sono state quasi una cinquantina gli esercizi commerciali beneficiari del contributo, di cui una quindicina aventi sede a Viadana. In questi giorni si sta procedendo con l’affidamento dell’incarico per le risorse per la parte degli interventi pubblici da destinare alle frazioni nord.

Le grandi opere: la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco; il 2023 è stato l’anno in cui le pratiche a carico dell’Ente comunale sono state tutte portate a termine. La questione è ora all’attenzione del Ministero degli Interni, il quale a fine novembre ha fatto pervenire, con lettera protocollata, la conferma dell’intenzione di proseguire con l’iter, l’Amministrazione comunale è in continuo contatto con i rappresentanti delle categorie interessate, mentre per la Gronda Nord abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte dell’Ente Provinciale, sul fatto che sono state trovate le risorse aggiuntive derivanti dagli aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell’ultimo lotto. E’ in corso da parte dell’Ufficio tecnico comunale la predisposizione dell’inizio dei lavori di riqualificazione, finanziati dal PNRR, pari a 2,7 milioni di Euro da effettuare negli alloggi pubblici, nel 2023 è stata fatta la progettazione e l’affidamento dei lavori alla ditta. L’innalzamento dell’argine di Cizzolo ad opera di Aipo, ai fini della sicurezza idraulica e non della viabilità, risulta essere finanziato.

Anche quest’anno è stato possibile approvare in Giunta il nuovo bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. E’ il secondo anno consecutivo che si presenta il bilancio di previsione entro i termini senza dover usufruire delle proroghe concesse e nel Consiglio Comunale del 21 dicembre è stato approvato. Questo è frutto del grande lavoro da parte dell’ufficio Ragioneria che colgo l’occasione di ringraziare. Anche nel 2023 il debito totale dell’Ente è diminuito passando dagli oltre 9 milioni del 2022 ai meno di 8 milioni odierni. L’obbiettivo per i prossimi anni è di continuare a ridurre l’indebitamento, pur tenendo aperta la possibilità di aprire nuovi mutui al fine di finanziare nuove opere e lavori straordinari, unitamente alla possibilità di liberare risorse per la spesa corrente.

I prossimi mesi saranno importanti per proseguire con gli obbiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale comunale che in questo anno ha contribuito col proprio lavoro e la propria collaborazione, consapevole che si può sempre migliorare. Un sincero augurio a tutti i viadanesi per un sereno Natale e un positivo 2024.

Nicola Cavatorta (Sindaco di Viadana)

