Il tradizionale concerto al Teatro Comunale della Società Musicale Estudiantina di Casalmaggiore, con la banda diretta dal Maestro Roberto Lupi, ha chiuso idealmente l’annata, aprendo di fatto le festività natalizie. E a metà del concerto, come da tradizione, ha preso la parola il sindaco casalese Filippo Bongiovanni, che ha stilato il tradizionale bilancio. Potrebbe essere il suo ultimo da primo cittadino, qualora non entrasse in vigore la possibilità di un terzo mandato.

La banda ha eseguito un poutpourri di canti natalizi, poi Magna Grecia di Attilio Lucano, Una Notte a Venezia di Strauss, Io che amo solo te di Sergio Endrigo, interpretata dal cantante Matteo Costa, e ancora un medley dei Beatles e delle colonne sonore Pixar. Seconda parte sempre con un mix tra opera, classica, musica pop e colonna e sonore con I Lombardi alla Prima Crociata di Verdi, Il Gladiatore di Hans Zimmer, Song for Gerswhin, Fuego de la Danza, medley di Modugno e infine la marcia di Radetsky.

Tra i progetti per il 2024 Bongiovanni ha ricordato la decisione di costituire con la Fondazione Busi una nuova Comunità di Energia Rinnovabile e pure la scadenza del nuovo palazzetto e della riqualificazione dell’Ex Macello, le due più importanti opere pubbliche per Casalmaggiore. Nessun accenno invece alla possibile ricandidatura, anche perché tutto dipende da Roma.

“Questo è il mio ultimo discorso di fine anno da Sindaco – ha riassunto nel finale il primo cittadino -. Posso dire di aver trovato nel 2014 un Comune, spaesato e con pochi progetti, consegnerò al mio successore un Comune sano, ricco di progetti già totalmente finanziati, con tanti lavori in corso da concludere, con tanti lavori già conclusi soprattutto di ristrutturazione e manutenzioni, lascio un comune con aziende partecipate sane e rilanciate, con questioni spinose e cause giudiziali già risolte. Poi sicuramente di problemi ce ne sono e ne sorgeranno, già oggi si capisce che trovare personale qualificato sarà sempre più difficile, che bisogna garantire certi standard di servizi su una popolazione che tende ad invecchiare, lo scoppiare di casi di disabilità da gestire e finanziare, le devianze giovanili, il fenomeno migratorio… Sono tutte questioni che sentiamo in televisione, ma che toccano già anche la nostra realtà su cui bisognerà approfondire e agire. Io ringrazio tutti coloro che sono stati al mio fianco, tutti i dipendenti comunali, giunta, consiglieri, gli amministratori delle società partecipate, le associazioni di volontariato e chi si dà da fare per la città, ringrazio la mia famiglia e infine, ma soprattutto tutti i cittadini che più volte mi hanno dato fiducia. Per la città che amo, e che vivo da quando sono nato, sarò sempre a disposizione. Grazie, Buon Natale e felice anno nuovo a tutti”.

Di seguito, per punti, ecco il discorso completo di Bongiovanni.

Per il 2023 l’impostazione del bilancio doveva essere prudenziale a causa di rincari su utenze e materie prime, per cui abbiamo dovuto attuare dei tagli sulle spese e rivedere verso l’alto diverse tariffe. Mentre per il 2024 rimane tutto stabile, sia per le tariffe che per le tasse, che in generale non abbiamo aumentato in questi 10 anni.

Voglio partire dal settore Cultura perché dopo il Covid, c’è stata una ripartenza buona e i risultati dei nostri musei lo dimostrano. Mostre di qualità al Diotti che hanno avuto inizio con il famoso fotoreporter Angelo Cozzi e si concludono con la meravigliosa mostra dedicata a Tommaso Aroldi, pittore e architetto, che ancora oggi caratterizza la nostra città, a cui sono seguite conferenze, anche fuori comune, per andare a visitare le sue opere. Al museo del Bijou la più importante mostra è dedicata alle fibbie ed è tuttora in corso. Ma entrambi i musei sono attivi con le scuole, con i centri estivi, con le persone fragili con le cui associazioni ci sono collaborazioni continue. Anche la Biblioteca ha organizzato eventi di rilievo, ricordo tra tutti la presentazione del Saggio per vocabolario del dialetto di Casalmaggiore, dell’abate Romani manoscritto del 1810, trascritto a cura di Alberto Bernini, edito dalla nostra Biblioteca. La Biblioteca ha inoltre coordinato le attività di ricerca storico-musicologica e la realizzazione della seconda edizione della rassegna “Venetia Picciola”, dedicata alla riscoperta della musica prodotta sul territorio in epoca barocca. La nostra stagione teatrale continua e devo dire che quella che si è chiusa ad aprile 2023 è stata veramente la più bella almeno di questi ultimi 9 anni. Due eventi recenti: il concerto pianistico di Pavel Kolesnikov & Samson Tsoy, in collaborazione con il Casalmaggiore International Music Festival, e la registrazione “a porte chiuse” del metodo Quarenghi per Violoncello.

Istituzionale: Il consiglio comunale ha assegnato il “premio Città di Casalmaggiore 2022” all’ AVIS per la sua opera meritoria per la comunità durante il Covid. Continuiamo con l’eliminazione di via Case Sparse: abbiamo al suo posto dedicato una via all’avv. Antonio Primerano, in zona Canottieri Eridanea.

Scuola: Tutti i servizi sono garantiti, sul trasporto scolastico e per il piedibus ringraziamo i tanti volontari per l’ausilio e i tirocinanti di Dote Comune. E’ attivo il servizio pre-scuola con 73 alunni. Continuano i progetti di collaborazione in ambito musicale. E’ stato concluso, come promesso a genitori e insegnanti, l’adeguamento sismico della scuola elementare di Vicobellignano per 350mila euro di fondi comunitari, la scuola era chiusa da novembre 2022 con trasloco alle medie, è stata riaperta all’inizio dell’anno scolastico 2023. Abbiamo approfittato del cantiere per rinnovare la scuola, aggiungendo con fondi comunali circa 60mila euro, per un nuovo impianto elettrico e nuove luci a led, nuovi bagni e sanitari, e la sistemazione del verde attorno alla scuola.

Ambiente: Stiamo costituendo una Comunità di Energia Rinnovabile, con la parrocchia e la Fondazione Busi, partecipando alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia, dove abbiamo superato il primo step, nei primi mesi del 2024 deve uscire la normativa nazionale che chiarirà gli ultimi aspetti. Abbiamo adottato il piano d’azione della riserva Mab Unesco “Po Grande” e abbiamo partecipato ad un bando per completare la ciclabile tra la rotonda Conad e il Santuario, che è stato finanziato per 405 mila euro. Abbiamo concluso la sistemazione di Piazza Turati con lo spostamento del monumento nel posto originario pensato dall’artista Brunivo Buttarelli e con la piantumazione di nuove aiuole.

Pari opportunità: Abbiamo approvato il regolamento per il rilascio del contrassegno “permesso rosa per donne in stato di gravidanza o con figli fino ai 2 anni”, che per la città hanno dei parcheggi ad hoc. Col progetto “in rete per l’autonomia” a favore di donne vittime di violenza abbiamo ricevuto un contributo da Fondazione Marcegaglia, che gestiremo con il Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali e l’associazione Mia; a questo proposito grazie al contributo di 37mila euro dal Gal Terre del Po e di altri 13mila dal nostro bilancio, abbiamo recuperato gli alloggi protetti di via XX Settembre. Abbiamo ottenuto un contributo dalla Provincia per redigere il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, costituendo una Consulta Permanente sull’accessibilità cittadina, il piano sarà approvato entro aprile.

Politiche Sociali: continua l’erogazione dei servizi per tutti gli utenti fragili, abbiamo convenzioni con Auser e Centro Primavera per il trasporto dei più bisognosi, attenzione al tema degli alloggi col nuovo bando per le case popolari e con il bonus affitto, abbiamo attivato 10 tirocini per progetti di inclusione lavorativa e 5 patti con chi percepisce reddito cittadinanza, aderito ancora alla misura Nidi Gratis, in convenzione con i tre asili nido per consentire alle famiglie fino a 22mila euro di Isee di avere la retta gratuita.

Urbanistica: Abbiamo portato a termine la variante generale al Piano di Governo del Territorio e stiamo terminando quello di zonizzazione acustica.

Sicurezza: Abbiamo realizzato un progetto di definizione strategica e normativo per l’impianto di videosorveglianza comunale che ha portato all’installazione di 14 telecamere tra centro, parchi e scuole, oltre a un nuovo varco elettronico sull’Asolana, e al noleggio per 2 anni di un nuovo autovelox.

Politiche giovanili: Il nostro fiore all’occhiello è stata la seconda edizione del Salone dello studente con la presenza di 18 tra università e istituti di alta formazione nonché di aziende e centri per il lavoro. Confermati gli aiuti economici della rete “Sostegno allo studio”, l’alternanza scuola lavoro e le convenzioni con università.

Per le imprese agricole: abbiamo fondato il GAL TERRE DEL PO 2.0 – PROGRAMMAZIONE 2023-2027 MISURA 19 – «SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER» finanziato da Regione per 4 milioni di Euro. In continuità dopo gli ottimi risultati del Gal Terre del Po che ha finanziato il territorio per 6 milioni nei primi 6 anni.

Eventi, turismo, commercio: Confermata la pista di pattinaggio su ghiaccio e i vari eventi organizzati con Pro Loco, abbiamo organizzato ancora lo street food, i Giovedì d’estate, la rassegna Musica in castello dove abbiamo ospitato Raul Cremona. E’ nata l’associazione “Botteghe di Casalmaggiore”, affiliata a Confcommercio che abbiamo aiutato per il ritorno dell’iniziativa “Chocomoments”. Abbiamo organizzato il cinema all’aperto al Diotti, il salto con l’asta in piazza con l’Interflumina, oltre alle consuete fiere di piazza Spagna e San Carlo. Sul turismo stiamo collaborando con l’associazione Cammino del Po, un progetto volto a tracciare e mappare un cammino lungo il fiume Po e al Progetto “Il Po delle meraviglie”, volto alla creazione di un percorso percorribile a piedi, in bici o via acqua tra Parma e Sabbioneta passando per Brescello e Casalmaggiore, confermata l’adesione al circuito Castelli del Ducato.

Sport: I lavori del nuovo palazzetto stanno iniziando, dureranno un anno e mezzo. Mentre ci siamo aggiudicati anche il bando sport e periferie 2022 e quindi è pronto il progetto esecutivo per la rigenerazione della pista di atletica leggera della Baslenga, la gara d’appalto sarà nei primi mesi del 2024: così si completa la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi di Casalmaggiore in questi 10 anni.

Lavori pubblici: Abbiamo terminato in questi giorni la manutenzione del marciapiede di via Corsica tra via Bixio e via Trento, abbiamo riqualificato il porfido in via Azzo Porzio fino all’incrocio con via Colombo, abbiamo rimosso l’amianto e rifatto la copertura del tetto alla torre dell’ex acquedotto e alle dye cappelle principali nel cimitero cittadino, completate le rampe d’accesso per chi ha problemi di deambulazione ai cimiteri di Roncadello e Fossacaprara, continuano i lavori di recupero del “Torrione” che dovrebbero terminare a giugno. E’ stato completato il nuovo impianto di riscaldamento del Museo del Bijou con 90mila euro di fondi governativi e a marzo inizierà la manutenzione dei serramenti per l’efficientamento energetico di parte della biblioteca. Sono quasi giunti al termine i lavori negli alloggi comunali di via Romani 28, di miglioramento sismico ed efficientamento energetico per 628mila euro dal PNRR. Per la futura amministrazione sono già stati affidati in appalto gli altri progetti PNRR: riguardano l’adeguamento sismico del Nido Aroldi, l’istituto Santa Chiara con la messa in sicurezza antincendio e messa a norma dell’impianto elettrico e la riorganizzazione degli spazi laboratorio della sala bar e la costituzione di una mini serra per coltivazione di prodotti orticoli. Infine la rifunzionalizzazione dell’Ex Macello.

redazione@oglioponews.it (foto Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata