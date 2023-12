In soli 5 anni è stata attenzionata dalle migliori enoteche e dai più prestigiosi wine bar e ristoranti in Italia e Europa. Comincia cosi un articolo di due pagine pubblicato su Small Giants allegato al numero di dicembre di Forbes, una delle più prestigiose riviste di economia. Un magazine che si occupa delle Piccole Medie Industrie e delle Startup emergenti andando alla ricerca di cover story, a caccia di talenti e di opportunità presso settori e mercati da scoprire.

Nel numero appena uscito, a cura di Andrea Salvadori, giornalista del Corriere della Sera, viene raccontata l’ascesa della Cantina Caleffi di Spineda attraverso una speciale intervista a Mattia Caleffi, figlio di Davide e nipote di Emanuele Caleffi, i due pilastri dell’azienda.

Da poco tempo a prendersi cura dell’attività è entrato anche Mattia che grazie ai suoi studi scolastici e alle esperienze internazionali presso grandi multinazionali si è saputo costruire un bagaglio culturale e sociale in grado di attirare attorno all’attività famigliare conoscenze amicizie e contatti di grandissimo livello. Basti pensare alla moltitudine di giovani che nei week end d’estate accorrono a Spineda per ritrovarsi sotto i filari del vigneto, in quella che è diventata una discoteca all’aperto con centinaia di ragazzi si ritrovano per gustare grandi calici di vino al ritmo della musica a loro gradita.

Mattia Caleffi racconta che il 2018 è stato l’anno in cui la cantina ha iniziato a commercializzare il vino prodotto grazie agli otto ettari di proprietà. Con la volontà di dare sempre più valore a quanto appreso da generazioni volendo lasciare una traccia importante all’interno del mondo vinicolo.

”Una scintilla luminosa e determinante che ci ha spinto ad iniziare questo nuovo ramo all’interno della nostra azienda portandoci molte soddisfazioni e riconoscimenti anche in campo internazionale dove desideriamo espanderci anche con la prossima introduzione del commercio on line. Una vendita innovativa, da affiancare al già affermato sistema diretto in cantina che abbiniamo, grazie alla qualifica di Agriturismo, all’assaggio di prodotti enogastronomici”.

“Un insieme di attenzioni al territorio – conclude Mattia Caleffi nell’intervista a Forbes – attraverso progetti legati a temi di tipo sociale, umanitario, culturale e artistico come ad esempio eventi realizzati per associazioni no profit o le relazioni con la Scuola di Scienze agrarie dell’Università Cattolica di Cremona o la partnership con format internazionali quale TedX per promuovere tematiche educative“.

Un momento davvero speciale per la famiglia Caleffi che oltre all’articolo su Forbes di dicembre sarà citata dal periodico Giallo Zafferano nel numero di gennaio. Tra le pagine che citano il Chianti Classico o gli spumanti della Valdobbaidene viene ricordato che, tra Mantova e Cremona, nelle terre che furono dei Gonzaga, opera la Cantina Caleffi produttrice di vini ancestrali frizzanti e fermi in grado di rendere “ogni bottiglia un pezzo raro e ogni sorso una esplosione di gusto”.

Ros Pis

