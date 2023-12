Dal calcio al volley, dal running al rugby passando per ciclismo, orienteering, nuoto, tennis tavolo, pole&aerial e mountain bike.

Ha visto rappresentate diverse discipline l’edizione 2023 di “Stelle dello sport”, la manifestazione voluta dal Comune di Torrile, quest’anno organizzata insieme al San Polo volley, per premiare gli sportivi torrilesi che si sono distinti durante l’annata agonistica.

La cerimonia – tenutasi nel rinnovato Palazzetto dello Sport di San Polo e presentata dalla giornalista Chiara De Carli – si è aperta con un momento molto toccante. Il ricordo di Mauro Saccani, sanpolese doc e presidente del Colorno calcio, scomparso improvvisamente la scorsa estate. Di Saccani, alla presenza dei familiari e dei dirigenti del Colorno calcio, è stata ricordata la bravura come calciatore “fantasista, eclettico e leale” e la lungimiranza come dirigente “aggregativo, soprattutto con i giovani calciatori”.

Poi ha avuto inizio la cerimonia di premiazione con stelle dello sport assegnate a:

Linda Ginesi della Fly Fitness Studio Asd di Michela La Face per gli ori al campionato mondiale di pole&aerial;

della Fly Fitness Studio Asd di Michela La Face per gli ori al campionato mondiale di pole&aerial; Luca Guareschi , vincitore del campionato di serie C di rugby con la formazione Barbari del Po-Rugby Colorno che non ha perso neanche una partita nell’arco dell’annata sportiva;

, vincitore del campionato di serie C di rugby con la formazione Barbari del Po-Rugby Colorno che non ha perso neanche una partita nell’arco dell’annata sportiva; Luca Piazza , vincitore del titolo italiano CicloCross Uisp e vincitore assoluto della gara “Torrile XC Race”;

, vincitore del titolo italiano CicloCross Uisp e vincitore assoluto della gara “Torrile XC Race”; Asd Atletica Interflumina con gli atleti di orienteering: Cristian Greci , Michele Succi e Davide Diana Carboni distintisi in diverse gare;

, e distintisi in diverse gare; Polisportiva Torrile con i ciclisti Mattia Spotti e Marzia Bersellini , ora alla Gioca in Bici Oglio Po, ed il dirigente Umberto Chierici ;

e , ora alla Gioca in Bici Oglio Po, ed il dirigente ; Asd San Polo volley con le squadre Under 16 e Prima Divisione, promossa lo scorso anno dalla Seconda ed il dirigente Davide Piazza ;

; Marco Ziveri , nuotatore di Coopernuoto;

, nuotatore di Coopernuoto; Torrile Running Team con i runners Marzia Frattini , Emanuela Pagan , Silvia Gennari , Alessandro Albioni e Ilaria Stretti con menzione speciale per Nino Gioffré che ha raggiunto il traguardo delle 300 maratone portate a termine nel corso della sua carriera;

, , , e con menzione speciale per che ha raggiunto il traguardo delle 300 maratone portate a termine nel corso della sua carriera; Tennis Tavolo San Polo;

San Polo Calcio con le squadre 2011 e 2015, distintesi in diversi tornei, ed i dirigenti Bruno Rizzoli, Francesco Baga, Niccolò Giambruno, Marco Strambaci e Ivano Cavalli.

A consegnare i premi il sindaco di Torrile Alessandro Fadda, il presidente della provincia Andrea Massari, il presidente dell’Unione Bassa Est Parmense Nicola Cesari, gli assessori Giorgio Faelli e Lucia Frasanni e poi ancora Cesare Gandolfi (presidente Fipav Parma), Claudio Bassi (presidente Csi) e Carlo Devoti (maestro dello sport Coni).

“L’intento della manifestazione – sottolineano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessore allo Sport Giorgio Faelli – è quello di riconoscere l’impegno di tante per-sone, dagli atleti sino ai dirigenti, nel mondo dello sport. Siamo convinti, infatti, che le società sportive insieme a famiglie e scuola siano le tre agenzie educative fonda-mentali per la formazione e la crescita dei nostri ragazzi”.

IL PALAZZETTO RIQUALIFICATO – La cerimonia di consegna di “Stelle dello sport” si è tenuta all’interno del riqualificato Palazzetto dello Sport di via Buozzi a San Polo. La struttura – che fu danneggiata dalle trombe d’aria di luglio 2021 ed agosto 2022 – è stata interessata dalla realizzazione del nuovo tetto, ora dotato di impianto fotovoltaico, e della nuova pavimentazione del campo da gioco per un investimento complessivo che si avvicina ai 500mila euro per una struttura che, ogni anno, accoglie più di mille persone.

