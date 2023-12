È finalmente in uscita casa per casa il tradizionale calendario 2024 della Proloco di San Martino dall’Argine. Quest’anno il tema scelto è “Am ricordi dla naia”. Per la Proloco, il calendario – ormai giunto alla 25° edizione – è un’occasione per far conoscere alle nuove generazioni le radici, la storia, il paesaggio e l’ambiente in cui viviamo, le tradizioni, le persone che hanno dato lustro al paese, i mestieri artigianali di un tempo e i momenti di festa, tra cui le manifestazioni fieristiche e sportive.

“Possiamo dire che non è un semplice calendario ma un vero e proprio mezzo di promozione del nostro territorio e del nostro passato. Il calendario è a offerta libera e le eventuali donazioni saranno utilizzate per le varie iniziative natalizie. Terminato il porta a porta, potrete trovare il calendario presso il negozio Fior di Luna e l’edicola la Primula”, fanno sapere i volontari della Proloco di San Martino.

“La cosiddetta “leva”, dai più chiamata anche “naja”, ha rappresentato negli anni un’istituzione attraverso la quale è stata scritta una parte della storia del nostro Paese. Da qui è nata l’iniziativa, realizzata dalla nostra Associazione, di creare un nuovo calendario in cui ogni pagina racconti, attraverso le foto, il ricordo del servizio militare dei nostri giovani. Quei mesi di coscrizione obbligatoria, per molti giovani, rappresentarono una finestra verso un mondo fino ad allora sconosciuto: la propria Nazione”. [il testo integrale in foto qui sotto]

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata