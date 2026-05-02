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Sport

Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni

Pilota di Formula1 e di handbike, ha affrontato la vita con coraggio e determinazione superando sfide incredibili senza mai arrendersi

Alex Zanardi

Una notizia che sconvolge il mondo sportivo e non soltanto: si è spento a 59 anni il campione Alex Zanardi, esempio di forza e di resilienza nella sua vita caratterizzata da grandi successi ma anche da pesanti incidenti che hanno deviato il suo percorso, senza tuttavia mai fargli perdere la voglia di reinventarsi e combattere.

Pilota di Formula1 e poi di Formula Cart, fu vittima di un incidente che gli provocò l’amputazione delle gambe. Divenne allora un campione paralimpico di handbike con 4 ori paralimpici e 12 mondiali, poi purtroppo fu protagonista di un altro incidente stradale in seguito al quale sparì dalle scene.

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