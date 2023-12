No al finanziamento della Gronda. La Regione dice no all’emendamento proposto dall’opposizione PD. “Il completamento dell’ultimo tratto della Gronda Nord e la messa a norma del tratto arginale Cizzolo-Cavallara sono opere assolutamente necessarie e non più rimandabili per il territorio Viadanese, che servono in particolare per deviare dai centri abitati il traffico pesante diretto in importanti aree produttive del Comune. La destra al governo della regione, non ritenendo evidentemente importante la realizzazione dell’opera, ha bocciato il mio emendamento alla Legge di bilancio che chiedeva lo stanziamento di 2,4 milioni di euro proprio per questo obiettivo e per dare una mano al tessuto socio economico di questo territorio migliorandone le infrastrutture”.

I 2,4 milioni si andavano ad aggiungere a quelli già disponibili nella misura di 7,1, stanziati nell’ambito di un accordo stato regioni dal governo Renzi, per il completamento dell’ultimo tratto delle Gronda e 5 milioni di euro per il tratto Cizzolo-Cavallara.

“Mi aspettavo un atteggiamento positivo e propositivo da parte del centrodestra nei confronti di questo territorio – conclude Marco Carra -, mentre ancora una volta si è rivelato solo dispensatore di promesse in campagna elettorale, senza dimostrare coerenza tra le parole e i fatti. Il nostro gruppo PD in regione continuerà a battersi per la realizzazione di queste due infrastrutture auspicando che gli stanziamenti di fondi da parte della regione possano essere riconsiderati e quindi destinati a questa importante opera”.

Anche il segretario del circolo Pd di Viadana, Stefano Bini, è amareggiato per la bocciatura dei due emendamenti da parte della destra al governo di regione Lombardia: “Come PD abbiamo contribuito alla presentazione dei due emendamenti relativi al territorio Viadanese per complessivi 7,4 milioni di euro che stanziavano risorse sul completamento di due infrastrutture vitali per i cittadini e per le attività produttive. La bocciatura è l’ennesimo episodio che dimostra il totale scollamento tra la destra che governa in Regione e la giunta Cavatorta nonostante lo stesso colore politico. L’attuale amministrazione Viadanese è totalmente assente sulle grandi questioni irrisolte del territorio ed incapace di farsi sentire sui tavoli che contano per reperire le risorse necessarie”.

