È deceduto il dottor Andrea Ragazzini, stimato medico veterinario e consigliere comunale di Sissa Trecasali.

Andrea, per tanti anni impegnato nella vita politica ed amministrativa del paese, era stato assessore nel Comune di Sissa durante il mandato della sindaca Grazia Cavanna ed era poi stato eletto consigliere comunale del Comune di Sissa Trecasali nel 2014 e nel 2019, incarico che ricopriva tutt’ora, con la lista “Per un domani migliore”.

“Di Andrea ricorderemo, sempre, l’amore per il nostro territorio con le sue tradizioni e i suoi valori“. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 5 gennaio alle 10.15 partendo dalla Casa funeraria Domus Angeli di via 1° Maggio 4 a Trecasali per la chiesa ed il cimitero di Palasone.

“Alla mamma Nanda, alla moglie Raffaella, ai figli Vincenzo e Carlotta e a tutti i familiari le più sentite condoglianze dell’Amministrazione Comunale di Sissa Trecasali“.

