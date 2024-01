Una visita particolare per Franco Sbolzani, l’artista di Rivarolo del Re che, nella propria casa-laboratorio di via Cò de’ Vanni, ha accolto assieme alla figlia Vanna, la consigliere regionale in quota Lega Alessandra Cappellari, accompagnata dal sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni. Il motivo della visita? Toccare con mano il “genio” di Sbolzani e capire se in futuro vi sia la possibilità, che lo stesso artista rivarolese gradirebbe molto, di poter collaborare anche col Pirellone per allestimenti e installazioni.

Cappellari, infatti, nel mandato iniziato a febbraio 2023 fa parte dell’Ufficio di Presidenza e dunque può essere il ponte giusto per avanzare proposte direttamente al “cuore” di Regione Lombardia. Ricordiamo che l’ultimo albero di Natale di Sbolzani è stato dedicato alle vittime della strada, mentre cinque anni fa Sbolzani ideò un albero per ricordare i morti e gli infortuni sul lavoro. Un’idea, quest’ultima, che si è meritata la ribalta nazionale, finendo in alcune piazze italiane, per un messaggio forte ed efficace sposato dai comuni. Prossima tappa Milano? Mai dire mai…

