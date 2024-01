Si appresta a vivere il 25° anno d’età il circuito Castelli del Ducato che ha chiuso il 2023 con 3 milioni di visualizzazioni del website www.castellidelducato.it e la conferma di un pubblico sempre più giovane che segue e apprezza le proposte della rete turistica interregionale tra Emilia Romagna, Toscana (Lunigiana in particolare) e Lombardia (area Cremona e Mantova). L’85% circa di chi ha cliccato sul sito in cerca di rocche, fortezze e luoghi d’arte era ricompreso nella fascia d’età dai 25 a 55-58 anni.

La top list delle località e aree di provenienza degli internauti che ricercano il territorio: Milano, Bologna, Roma, Parma, Torino, Bergamo, Genova, Firenze, Modena, Reggio Emilia, Brescia, Mantova, Napoli, Cagliari, Verona, Piacenza, Rimini, Monza, Cremona, Pavia, Como, Trento, Cesena.

Dall’estero guardano soprattutto da: Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi, Germania, Francia, Spagna.

L’alleanza con i tour operator di incoming: per cercare di intercettare nuovi flussi dall’estero i tour operator del territorio porteranno il prodotto turistico, in base ai target e alla appetibilità delle proposte e agli interessi del mercato, a fiere in Italia e nel mondo. Food Valley Travel che collabora da anni con Castelli del Ducato ha confermato la partecipazione al gotha del turismo di lusso mondiale a Houston ad aprile 2024, a L.E. Miami a Miami a giugno 2024 e West Hollywood Connection a Los Angeles a novembre 2024, oltre che a Cannes a dicembre 2024, portando il prodotto Castelli abbinato a Spa in alcuni manieri, tour enogastronomici di qualità e viaggi con automobili d’epoca e moto. In Italia verranno fatte da Food Valley Travel molte fiere tra cui Napoli, Bit, Rimini. Verranno portate anche le esperienze X-Scape e le nuove Challenge Experience on the Road nel territorio per gruppi, coppie, team building in borghi su cui Castelli del Ducato su cui il circuito Cdd è già all’opera con capofila il Comune di Piacenza.

Il tour operator Emilia Welcome con Parma Point sarà a Fitur Madrid 2024 sia con il prodotto Castelli del Ducato che Castelli del Po – quest’ultimo nato con Castelli del Ducato e Po Delta Tourism – e Castelli del Crinale, all’estero sarà all’Iftm di Parigi a settembre 2024 ed in altre importanti fiere in Italia come Btm di Napoli a marzo 2024, Ttg di Rimini a ottobre 2024.

Il tour operator Parma Incoming sarà alle fiere di Madrid, a Berlino e alla Bit di Milano 2024, oltre ad altre importanti eventi fieristici nazionali ed internazionali con attenzione particolare a congressistica, musica, convegnistica.

Il Presidente Orazio Zanardi Landi: “Ci rincuora la crescita delle ricerche on line con 3 milioni di visualizzazioni raggiunte e l’aumento dell’attrattività della marca d’area Castelli del Ducato: coltiviamo l’interesse delle persone per invitarle a venire poi realmente in visita. Le persone stanno iniziando a comprendere che ogni loro biglietto acquistato per visitare un maniero, o la partecipazione ad un evento, aiuta a tenere questi straordinari beni culturali aperti al pubblico e restaurati. In un Castello, che coniuga il concetto di patrimonio materiale ed immateriale, vorremmo cercare di donare conoscenza e cultura ma soprattutto una sensazione di felicità. Quindi sì ad una economia a trazione culturale e sostenibile. Riconosciamo nelle politiche culturali e turistico-culturali un ruolo primario per la valorizzazione del territorio e per generare un indotto economico positivo, oltre ad essere un faro dell’identità ed integrazione nel tessuto sociale perchè dove c’è bellezza culturale si offre un contesto di apprendimento”.

“I luoghi culturali come Castelli, musei, giardini storici sono la risposta ai “non lieux”, spazi del transitorio – commenta Zanardi Landi – Concretezza e volontà di fare rete sono lo spirito che anima l’associazione Castelli del Ducato, con l’impegno ad unire non solo i castelli, con i loro proprietari pubblici e privati, ma molte altre eccellenze del territorio, in una progettualità e azioni finalizzate al benessere e all’interesse anche dei comuni e delle comunità aderenti. Sentiamo forte la consapevolezza della tradizione ed identità storica da tramandare ai giovani. Vedremo come sarà il 2024: certamente si tratta di un percorso, in campo turistico, che si fa in sinergia con la nostra Regione Emilia-Romagna, con Destinazione Turistica Emilia, il Gal del Ducato, i Parchi del Ducato, Parma Io Ci Sto, l’Adsi regionale e nazionale, gli enti di formazione, le fondazioni e chi vorrà sostenerci e supportarci. Da parte nostra faremo il nostro massimo come in tutti questi anni per offrire i migliori servizi ai turisti e la migliore accoglienza ai visitatori e alle scolaresche”.

Castelli del Ducato ha veicolato nel 2023 oltre 430 news e 700 eventi segno di una comunicazione ancora più intensa, espressione della capacità di realizzare del territorio.

Castelli del Ducato è la rete turistica-culturale interregionale di 38 Castelli, 15 Alloggi tra Antiche Mura dove pernottare, oltre 50 luoghi d’arte (ville, dimore storiche, musei, chiese ed abbazie, un labirinto, una academy, borghi storici, palazzi) a corollario dei manieri, una decina di ristoranti, locande e bistrot dove mangiare nelle roccaforti tra Emilia-Romagna, Lunigiana in Toscana, area mantovana e cremonese in Lombardia.

