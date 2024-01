Sotto una pioggia incessante i gialloneri allungano nel primo tempo e mantengono le distanze nella seconda frazione aggiudicandosi il match contro una delle favorite al titolo. La sorpresa del campionato diviene sempre più realtà, quattro punti in classifica e primo posto blindato.

I gialloneri non sbagliano nemmeno stavolta, la vittima di giornata sono i “tutti neri” del Petrarca Padova, finalista dello scorso anno e favorita al titolo anche questa stagione. Ma, a quanto pare a Viadana non interessa ciò che dice la carta e porta in campo tanto cuore che vale la vittoria sui favoriti e titolo di “Underdogs” di stagione (ndr. termine inglese che indica un atleta, oppure una squadra, dato per sfavorito dai pronostici).

Aprono le marcature proprio i gialloneri con Bronzini che rompre il placcaggio di Capraro e segna sulla bandierina, una fantastico Martin Roger trova la trasformazione, pochi minuti dopo Petrarca si fa sotto nei 22 metri, la troppa frenesia e i continui falli dei gialloneri valgono la meta di punizione per Padova e il cartellino giallo a Boschetti che va ad accomodarsi in panchina per 10 minuti, nonostante l’inferiorità numerica al 27′ è ancora il piede preciso di Roger (a detta di molti il Man of the Match di giornata) a punire i padovani riportando in vantaggio i gialloneri. Al 34esini allunga nuovamente l’apertura di Viadana dopo i numerosi falli fischiati ai “tuttineri” fissando il punteggio allo scadere della prima frazione sul 13 a 7 in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa torna a farsi sentire Padova, Tito Tebaldi, calciatore di giornata, punisce i viadanesi al 44′ e al 55′ riportandosi in vantaggio sul 13 a 15, risponde Viadana sempre con Roger al 59′, a sua volta risponde Tebaldi al 70′ portando il tabellone sul 16-18 per i “tutti neri”.

Gli ultimi 10 minuti sono una battaglia nel fango, un guizzo del pallone porta Padova sui 5 metri gialloneri che però riescono a recuperare il pallone, gli avanti fanno il lavoro sporco, pick and go su pick and go mantengo il possesso per poi mandare il pallone in touche. Sono momenti concitati, maul avanzante di Padova che però si ferma a ridosso della linea di meta, crolla, il pallone è ingiocabile, triplice fischio finale, è vittoria per Viadana, lo Zaffanella esplode in festa.

Nove partite disputate, una sconfitta, un pareggio, 7 vittorie e il primo posto in classifica condiviso con Rovigo. Un ottimo modo per inaugurare il nuovo anno!

Prossimo appuntamento sabato 27 gennaio sul campo del Mogliano Veneto Rugby.

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Domenica 7 Gennaio 2024

Serie A Elite Maschile X giornata

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 19-18 (13-7)

Marcatori: p.t. 14’ m. Bronzini tr. Roger (7-0), 19’ m.t. (7-7), 27’ c.p. Roger (10-7), 34’ c.p. Roger (13-7); s.t. 44’ c.p.Tebaldi (13-10), 55’ m. Tebaldi (13-15), 59’ c.p. Roger (16-15), 70’ c.p. Tebaldi (16-18), 77’ c.p. Roger (19-18).

Rugby Viadana 1970: Morosini, Ciardullo, Orellana, Jannelli (cap.) (77’ Madero), Bronzini, Roger, Baronio (58’ Gregorio), Ruiz, Locatelli, Boschetti (63’ Loretoni), Lavorenti (63’ Catalano), Schinchirimini, Oubina (56’ Mignucci), Luccardi (77’ Denti), Mistretta (64’ Fiorentini)

All. Pavan

Rugby Petrarca: Esposito, Capraro, Broggin, Caputo, Fou, Fernandez, Tebaldi, Vunisa, Nostran (52’ Ghigo), Casolari (59’ Michieletto), Trotta (cap.)(71’ Marchetti), Galetto, D’Amico, Cugini (56’ Borean), Brugnara (56’ Luus)

All. Marcato

Arb. Federico Vedovelli

AA1 Manuel Bottino AA2 Alberto Favaro

Quarto Uomo: Matteo Locatelli

TMO: Claudio Blessano

Cartellini: 19’ giallo Boschetti (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Roger Martin Farias (Rugby Viadana 1970) 5/5; Tito Tebaldi (Petrarca Rugby) 2/3

Note: pomeriggio grigio e piovoso, circa 9°, campo pesante. Spettatori 1000 circa

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4 – Petrarca Rugby 1

Man of the Match: Luccardi (Rugby Viadana 1970)

© Riproduzione riservata