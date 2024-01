Col nuovo anno torna “Tutti in Campo” e propone subito la Gol Parade del girone d’andata: i migliori 40 gol selezionati dalla redazione sportiva, in onda questa sera dalle ore 22 su Cremona 1. Ospiti in studio di Giovanni Gardani saranno Davide Migliorati, presidente della Iuvenes Capergnanica, che è risultata la migliore squadra della provincia come media punti nell’intero anno solare 2023, e Gianluca Corbani, segretario della Figc di Cremona, col quale si tornerà a parlare anche della riforma del lavoratore sportivo, che qualche grattacapo ha creato alle società.

Spazio ovviamente anche al calcio giocato, con i match della Pergolettese, vittoriosa alla ripresa della serie C in casa della Pro Sesto, e del Crema 1908, che invece ha subito inciampato in serie D. Piccolo inserto anche per la finale di Coppa Italia di Eccellenza Lombardia, con il successo della Solbiatese sul Ciliverghe in una sfida bellissima e crudele. Appuntamento alle ore 21 con “Tutti in Campo”.

