Ecco la nuova direzione strategica di Asst Mantova. Il direttore generale Anna Gerola, subentrata a Mara Azzi a seguito della nomina della giunta regionale, ha affidato l’incarico ai manager che saranno al suo fianco: il direttore sanitario Marianna Lorenzoni, il direttore sociosanitario Angela Bellani, il direttore amministrativo Guido Avaldi.

“Presento la mia squadra – dichiara Anna Gerola – sono professionisti che conosco personalmente e che ho scelto e nominato per esperienza, capacità e competenza. La definisco una squadra tecnica di grande qualità, con la quale affrontare le numerose sfide e soddisfare i bisogni di salute della popolazione rispondendo alle esigenze di oggi, ma con lo sguardo rivolto al domani. Fra gli obiettivi che dovremo affrontare il superamento delle cooperative, la riduzione delle liste d’attesa per le prestazioni e dei tempi d’attesa in Pronto Soccorso, una maggiore integrazione fra ospedale e territorio, il potenziamento di quest’ultimo”.

Il direttore amministrativo Guido Avaldi ha commentato: “Questa è un’azienda importante in regione Lombardia viste le sue dimensioni e peculiarità, quali ad esempio le Rems, che sono un unicum. Un’azienda complessa, con tante sedi, un bilancio significativo. Penso inoltre al nome che porta, Carlo Poma, figura di rilievo anche per la vita dell’azienda, uno stimolo in più per i valori che ha incarnato. Possiamo contare sicuramente su professionisti di spessore che collaboreranno con noi per conseguire gli obiettivi che ci proponiamo”.

Angela Bellani ha sottolineato, in particolare, la strategicità del territorio: “Non si tratta di un’appendice, ma è parte integrante dell’azienda, il primo punto di contatto con la popolazione. Vorrei inoltre che fosse consolidata la fiducia dei cittadini nei confronti di Asst e dei suoi professionisti, mediante un reciproco atteggiamento di gentilezza, pazienza e rispetto gli uni verso gli altri che può portare a una relazione proficua e gratificante”.

Anche il direttore sanitario Marianna Lorenzoni ha puntato sulla necessità di un approccio umano alle cure: “Vivo questa nomina come un ritorno a casa, dato che ho già lavorato con piacere in Asst. Ho ritrovato i grandi professionisti che ne fanno parte e voglio essere al loro fianco per superare ogni sfida, mettendo in primo piano quell’umanità, quella vicinanza al paziente indispensabili nelle cure. Atteggiamento che la pandemia ci ha insegnato, segnando il nostro cammino”.

ANNA GEROLA – Residente a Moglia, laurea in Giurisprudenza a Modena, torna al Poma dopo due esperienze maturate in altre realtà lombarde. È stata commissario straordinario all’Asst del Garda dal maggio 2023 e prima, dal 2019, direttore amministrativo dell’Asst Spedali Civili di Brescia. Dal 2008 al 2019 ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma prima e quindi di Asst Mantova dopo la riforma regionale. Sempre al Poma nel 2003 è stata responsabile della struttura Area amministrativa dei servizi sanitari e tra il 2007 e il 2008, in cumulo, anche del presidio multifunzionale riabilitativo di Bozzolo. Ha cominciato la sua carriera nel 1992 all’Ussl 49 di Suzzara, poi confluita nell’Asl della provincia di Mantova.

MARIANNA LORENZONI – Dall’aprile 2022 è stata direttore medico di presidio degli Spedali Civili di Brescia, stesso ruolo rivestito dal 2018 all’ospedale di Feltre, Azienda Ussl 1 Dolomiti di Belluno. Ha prestato servizio come dirigente in direzione medica di presidio all’azienda Ulss 2 di Treviso e prima ancora, dal 2014, a Bassano del Grappa e all’Azienda ospedaliera Carlo Poma (dal 2011), dove è stata anche responsabile della struttura Governo dei processi clinici. Ha iniziato la sua carriera nel 2008 come sostituto dei medici di medicina generale e continuità assistenziale all’Aulss di Legnago (Verona). Ha una laurea in Medicina e chirurgia conseguita a Verona, dove ha ottenuto anche la specializzazione in Igiene e medicina preventiva.

ANGELA BELLANI – Di Reggiolo (Reggio Emilia), dal 2022 direttore del Distretto mantovano di Asst Mantova, dove dal 2017 ha ricoperto l’incarico di direttore del dipartimento Fragilità e della struttura Gestione delle fragilità. In precedenza ha lavorato alle dipendenze dell’Asl in vari ruoli con funzione di responsabile, fra i quali: servizio Programmazione, coordinamento e raccordo; Fragilità; coordinatore del distretto di Suzzara-Ostiglia; ufficio Sportello sociosanitario e coordinamento interventi sociali del distretto di Suzzara. Ha iniziato la sua carriera come libera professionista nel 1987 e nel 1999 come dipendente dell’Ussl di Suzzara. Ha una laurea in Psicologia, conseguita all’Università di Padova, e una specializzazione in Sessuologia Clinica, università di Bologna.

GUIDO AVALDI – Cremasco, laurea in Giurisprudenza all’università degli studi di Milano, dal 2019 è stato direttore amministrativo dell’Asst di Valcamonica, stesso incarico ricoperto fra il 2016 e il 2019 all’Asst di Crema. Alla medesima azienda era approdato nel 1998, rivestendo dal 2000 il ruolo di direttore dell’unità operativa Personale e dal 2010 anche quello di direttore del dipartimento amministrativo. Precedentemente, dal 1988 al 1997, è stato dipendente dell’Azienda sanitaria locale Ussl 24.

