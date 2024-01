Dopo il rinvio della gara contro Novara, è ora per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore di tornare sui campi della Serie A1 Tigotà Regular Season 2023/2024. Doppio impegno per capitan Elena Perinelli e compagne che hanno ripreso il ritmo gara nell’allenamento congiunto di oggi, giovedì 11 gennaio, con la Millenium Brescia al PalaGeorge di Montichiari terminato 4-0 per le rosa in vista della gara di campionato contro la Itas Trentino Volley di sabato 13 dicembre al “Il T Quotidiano Volley”. Fischio d’inizio fissato per le ore 17, dirigono Stefano Caretti e Antonella Verrascina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su VolleyBallWorld Tv, ricordiamo a chi volesse sottoscrivere l’abbonamento al portale che potrà usufruire del 20% di sconto utilizzando il codice VBC20.

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE – La prima uscita ufficiale di Lorenzo Pintus da head coach della Vbc termina con … nell’allenamento congiunto di Montichiari, un’occasione utile alle rosa per prendere confidenza con i dettami del coach e soprattutto per riprendere il ritmo partita avendo toccato l’ultimo pallone nella partita del Boxing Day contro Bergamo.

Le ragazze di coach Pintus, coadiuvato dall’assistant Michele Moroni e dallo scoutman Alessandro Bianciardi, hanno messo, sul parquet del PalaGeorge, una buona prestazione sia sull’intensità che sulla qualità del gioco. Le ragazze di coach Pintus portano a casa tutti e quattro i parziali chiudendoli a 16, 17, 23 e 16 con Smarzek top scorer del match con 12 punti e una solida De Bortoli. Altra nota positiva il ritorno in campo di Faraone recuperata dopo l’infortunio. Riportiamo il tabellino dell’allenamento congiunto

Millenium Brescia – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: 0-4 (16-25 / 17-25 / 23-25 / 16-25)

Brescia: Fiorio 10, Pinarello, Tagliani (L), Scacchetti 1, Torcolacci 9, Pamio (K), 10, Bulovic 2, Pericati (L), Brandi 1, Malik 10, Babatunde 1, Pinetti 3, Ratti 3. All. Beltrami-Cozzi

Vbc: Perinelli (K) 7, Avenia 3, Colombo 5, Lohuis 9, Manfredini 10, De Bortoli (L), Hancock 5, Edwards 9, Faraone (L), Obossa 6, Smarzek 12, Cagnin 1, Lee 10. All. Pintus-Moroni.

Sabato poi arriva l’importante gara contro Trento. Le ragazze di Casalmaggiore viaggeranno verso la T Quotidiano Volley Arena con la voglia di fare risultato si per smuovere la classifica ma soprattutto per riportare alto il morale e sbloccare il freno mentale che sinora è apparso tirato. “L’allenamento congiunto con Brescia – dice Giorgia Faraone – è stata l’occasione per rimetterci in pista in vista del Campionato data la sosta per il rinvio e ci serviva ritrovare l’amalgama di squadra. La squadra si è espressa bene, si è vista la voglia di spingere anche se era un’amichevole e poteva essere presa sottogamba, abbiamo spinto sin da subito sia in battuta sia in attacco tenendo bene in rice. Sono anche molto contenta perchè sono tornata in campo dopo l’infortunio…un’amichevole assolutamente produttiva per quanto ci e mi riguarda. Sabato arriva Trento, è un po’ la nostra finale di Champions…siamo tutte proiettate a sabato per cercare di fare il massimo possibile e lottare sino alla fine per iniziare a smuovere la classifica e finire più in altro possibile“.

LE EX

Nessuna tra le giocatrici di Casalmaggiore ha vestito la maglia dell’Itas mentre tra le trentine Shcherban, Acosta, Olivotto, Zago e coach Mazzanti sono ex del match. Michieletto e Angelina hanno partecipato al progetto Sand Volley 4×4 della Vbc

LA GIORNATA

Il sabato vede, oltre l’anticipo di Trento, la diretta Rai Sport tra Scandicci e Milano. Domenica invece Conegliano attende Chieri, Firenze in visita a Treviglio contro Bergamo, Vallefoglia in casa con Cuneo, derby piemontese tra Novara e Pinerolo. Chiude la diretta Sky Sport Arena delle 19.30 tra Busto e Roma.

