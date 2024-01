Con l’insediamento che avverrà martedì 16 gennaio del nuovo Direttore Sanitario Piero Superbi, si completa la Direzione Strategica di ATS Val Padana.

Diego Maltagliati, laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano e con un master in Direzione Aziendale (MBA) conseguito presso la SDA Bocconi di Milano è una figura già nota in ATS in quanto dal 2016 al 2018 ha ricoperto l’incarico proprio di Direttore Sociosanitario; dal 2003 al 2007 è stato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema, a cui segue una lunga esperienza alla Fondazione Don Gnocchi Onlus. Dal 2019 al 2021 è stato Direttore Sociosanitario dell’ASST Rhodense e dal 2021 al 9 gennaio 2024 Direttore Sociosanitario dell’ASST di Crema.

“Ringrazio il Direttore Generale Ramponi per avermi chiamato anche in ATS della Val Padana che, come noto, è per me un piacevole ritorno – dichiara Diego Maltagliati, Direttore Sociosanitario -. Riprendo il testimone che nel 2019 avevo passato alla collega Carolina Maffezzoni, che oggi ha preso il mio posto alla ASST di Crema, con l’impegno di garantire una continuità di lavoro e sviluppo delle progettualità in essere e in divenire. Torno con un’esperienza in più, maturata proprio nelle aziende che erogano prestazioni e servizi che trovano origine nella governance di ATS. Ma non solo: il territorio di questa ATS che comprende due province, Mantova e Cremona, è ricco di strutture sociosanitarie, enti gestori accreditati, associazioni, con un Terzo Settore particolarmente attivo, a cui dedicherò grande attenzione per consolidare una rete d’offerta sempre più in grado di rispondere alle necessità sociosanitarie territoriali.”

Domenico Versace, laureato in Sociologia presso l’Università degli Studi di Urbino, ha conseguito il diploma del Corso manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria all’I.Re.F. – Scuola di Direzione in Sanità; vanta una lunga esperienza nelle strutture amministrative dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, dove ha anche rivestito l’incarico di Direttore delle Risorse Umane, poi di Direttore dell’Area Acquisti e infine come Direttore della struttura complessa Provveditorato Economato. Dal 2017 al 1° gennaio 2024 è stato Direttore Amministrativo dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, per poi approdare alla Direzione Amministrativa dell’ATS Val Padana.

“Ho accolto la proposta di lavorare in ATS con entusiasmo – afferma Domenico Versace, Direttore Amministrativo -, anche per la novità di approfondire l’altra parte del sistema sanitario e sociosanitario lombardo; la direzione amministrativa di un ente è certamente meno visibile agli occhi di un cittadino ma è strategica per il buon funzionamento di tutto il sistema. So di poter contare sulla collaborazione di professionisti che conoscono bene questa macchina organizzativa complessa che impatta su due province.”

Piero Superbi, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, dal 2017 frequenta e consegue il Diploma del Corso di Formazione Manageriale di Polis Lombardia – Accademia di formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo. È un medico noto al territorio mantovano dove, partendo da alcuni incarichi di sostituzione di Medici di Medicina Generale, approda nel 2008, subito dopo il conseguimento di titolo del Specialista, all’Azienda Ospedaliera Carlo Poma, dove sviluppa la sua carriera. Tra i vari incarichi si evidenziano: Direttore Medico facente funzioni del Presidio di Asola/Bozzolo, poi del Presidio “Destra Secchia” di Pieve di Coriano e infine, ad interim, anche del Presidio dell’Ospedale Carlo Poma. Si segnala inoltre il ruolo di Referente ospedaliero di ASST Mantova per il Corso di Formazione in Medicina Generale (triennio 2018 – 2021) del Polo Formativo di ATS Val Padana.

“Sono onorato dell’incarico e dell’opportunità che mi è stata offerta – dichiara Piero Superbi, Direttore Sanitario – che rappresenta per me un momento di grande crescita professionale. Parto da una buona conoscenza del territorio mantovano ed altrettanta ne acquisirò della realtà cremonese; ma i bisogni di salute non hanno confini geografici o istituzionali e l’impegno sarà proprio quello di lavorare in sinergia e stretto raccordo con le ASST di Crema, Cremona e Mantova per rispondere sempre meglio ed in maniera sempre più efficace alle attuali e future esigenze sanitarie e sociosanitarie dei nostri territori.”

“Sono molto soddisfatta dei colleghi – conclude Ida Ramponi, Direttore Generale – che lavoreranno con me in questo triennio di incarico in ATS Val Padana, insieme a tutto il personale di questa agenzia. Un misto di esperienza e novità, in giusto equilibrio, che ci consentirà di affrontare con nuovo slancio le principali sfide legate alla nostra mission, con particolare attenzione alla programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie che impattano sul tema caldo delle liste d’attesa, il governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali con la vigilanza ed il controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta, la sicurezza alimentare, la sanità pubblica veterinaria e la prevenzione e controllo della salute negli ambienti di lavoro. Vogliamo essere all’altezza del mandato ricevuto per il bene della comunità.”

