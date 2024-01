Seconda categoria protagonista nella puntata di “Tutti in Campo” di questo martedì. Un appuntamento con un ricco parterre: in studio con Giovanni Gardani saranno presenti infatti il ds e l’allenatore del Casale Cremasco capolista in Seconda J, Carlo Brambillaschi e Max Bertolotti, l’attaccante del Corona Mattia Ciappei e, per la Martelli, il presidente Attilio Morelli.

Dalle ore 22 su Cremona 1 (canale 19 del digitale terrestre) si inizierà parlando del ko della Pergolettese in casa contro il Lumezzane in serie C, mentre in D non è andata molto meglio al Crema 1908, fermato sul pari dalla Tritium nello scontro diretto. In Eccellenza, vittoria di misura per l’Offanenghese contro il Castelleone nel derby, mentre non bastano alla Soncinese tre reti in casa dell’Arcellasco Città di Erba per portare a casa punti. Poi, come detto, ecco la Seconda: il derby d’alta classifica nel girone J tra Pianenghese e Casale e lo scontro tra salvezza e playoff nel girone I tra Martelli e Corona.

Non mancherà un accenno all’appuntamento di venerdì sera dalle ore 20.30 ad Acquanegra Cremonese, quando la Figc Lombardia incontrerà le società per un appuntamento molto caldo sul tema della riforma del lavoratore sportivo. Appuntamento dalle ore 22 su Cremona 1.

